Доисторический гигант: учёные определили размеры самого крупного динозавра юрского периода
- Изображение L. mafube
- © Viktor Rademacher
Останки ранее неизвестного вида динозавров, названного Ledumahadi mafube, были обнаружены в окрестностях небольшого городка Кларенс в ЮАР. Учёные из Витватерсрандского университета выяснили, как выглядела рептилия, а также определили её возраст. Оказалось, что динозавр обитал на Земле 200 млн лет назад.
Результаты изучения окаменелостей скелета показали, что вес древнего ящера составлял 12 тонн, а рост достигал 4 метров. По мнению исследователей, такие параметры делают L. mafube самым большим представителем животного царства юрского периода.
Промежуточное звено
Кости, принадлежащие L. mafube, палеонтологи впервые обнаружили ещё в 1988 году. Однако последнее звено, которое позволило воссоздать точный облик динозавра, было обнаружено только в 2017-м.
На срезе костей L. mafube учёные обнаружили линии роста, напоминающие годовые кольца деревьев. Проанализировав их структуру, исследователи выяснили, что на момент смерти динозавру было 14 лет и он успел достичь размеров взрослой особи.
По словам палеонтологов, L. mafube был близким «родственником» зауроподов — четвероногих растительноядных динозавров, обитавших с юрского по меловой период (200—85 млн лет назад). Однако если зауроподы строением конечностей напоминали современных слонов, то у L. mafube передние конечности были несколько согнуты. Это, как считают исследователи, проливает свет на эволюционную историю зауроподов.
«Многие гигантские динозавры передвигались на четырёх конечностях. Однако у этих крупных ящеров были предки, которые могли уверенно стоять лишь на двух ногах. Оказывается, L. mafube был тем самым промежуточным звеном в эволюции зауроподов, прежде чем они встали на четыре ноги», — сообщил один из авторов исследования Роджер Бенсон.
Изучив останки L. mafube, южноафриканские учёные также уточнили дату появления первых гигантских ящеров, и в результате она сдвинулась на 10 млн лет назад.
«Что первым приходит на ум, когда вспоминаешь о гигантских ящерах? Обычно это тираннозавры и представители зауроподов — бронтозавры, останки которых были найдены на территории запада США. Однако L. mafube гораздо крупнее тираннозавра и по размеру не уступает многим зауроподам. В то же время L. mafube как минимум на 10 млн лет «старше» любого из упомянутых видов. Это означает, что огромные животные населяли Африку задолго до появления тираннозавров и бронтозавров», — отметила ведущий автор исследования Иона Шуаньер.
- Тираннозавр T.Rex
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- © ROGER HARRIS / SPL
«Побочные» открытия
В ходе исследования учёные также уточнили, как выглядела территория ЮАР 200 млн лет назад.
«Проанализировав слои осадочных пород, в которых сохранились костные останки, мы выяснили, что большая часть территории Южной Африки представляла собой крайне засушливый регион с мелкими ручьями. Это очень контрастирует с теми живописными горными пейзажами, которые жители ЮАР видят сегодня», — сообщил соавтор исследования, палеонтолог из Кейптаунского университета Эмезе Борди.
Южноафриканские исследователи смогли внести свой вклад и в развитие геологии: учёным удалось опровергнуть гипотезу, согласно которой в начале юрского периода единый сверхконтинент Пангея начал распадаться на отдельные континенты.
«L. mafube оказался близким родственником других гигантских ящеров, живших в то же самое время, но на территории современной Аргентины. Это означает, что Пангея всё ещё объединяла сушу во времена раннего юрского периода и динозавры могли совершить «путешествие» из Йоханнесбурга в Буэнос-Айрес», — подчеркнула Шуаньер.