Революция в эволюции: в Африке обнаружены останки неизвестного ранее вида динозавров

Учёные из Университета Мансуры (Египет) обнаружили в пустыне Сахара кости, принадлежащие неизвестному ранее виду динозавров. По строению скелета рептилия очень напоминает своего европейского сородича. Это позволило учёным сделать вывод о том, что в Африку динозавр попал с территории современной Европы. Данное открытие в корне меняет теорию о миграции динозавров в позднем меловом периоде: до сих пор считалось, что перемещаться между континентами после их разделения древние гиганты не могли. Об открытии в палеонтологии, вызвавшем эффект разорвавшейся бомбы, — в материале RT.

Туманное прошлое

О последних днях динозавров, обитавших в Африке, палеонтологам известно немного: останков, относящихся к позднему меловому периоду (от 100 до 66 млн лет назад), было найдено крайне мало.

Дело в том, что поиск окаменелостей позднего мелового периода в Африке крайне затруднителен, поскольку большая часть местности, где в то время теоретически могли бы обитать животные, сейчас покрыта густой растительностью. Палеонтологическая летопись позднего мелового периода в Африке скудна, а ведь именно в это время континенты постоянно смещались относительно друг друга.

Reuters

На заре эры динозавров, а также почти весь триасовый и юрский периоды наши континенты образовывали единый материк — Пангею. Но в меловом периоде он начал постепенно раскалываться, пока не образовалась привычная нам сегодня модель земной поверхности. Долгое время учёные не могли понять, насколько близко в тот период Африка располагалась к другим континентам, в том числе к Евразии, и как долго существовали «мостики» суши между ними. Ведь это во многом определяло эволюцию животного мира на материке.

Но теперь, как надеются палеонтологи, описать этот процесс удастся более подробно благодаря исследованию останков Mansourasaurus shahinae — обнаруженного в Сахаре динозавра, о котором раньше ничего не было известно.

«Mansourasaurus shahinae — самый значимый среди всех новых видов динозавров. Он крайне важен для египетской и всей африканской палеонтологии, — отмечает Эрик Горсак, один из авторов исследования. — О жизни обитавших в Африке наземных животных конца мелового периода мы знаем очень мало. Но благодаря исследованию Mansourasaurus shahinae мы сможем понять многое о фауне того периода, в частности более прозрачными станут межвидовые связи».

Родом из Европы

Изучив строение скелета Mansourasaurus, учёные пришли к выводу, что динозавр из Сахары — «родственник» древних гигантов из Европы и Азии. На основании этого палеонтологи сделали заключение, что некоторые динозавры в конце мелового периода могли перемещаться между Африкой и Европой.

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«Последние жившие в Африке динозавры, вопреки бытовавшему до сих пор мнению, не были полностью изолированы. Эти рептилии всегда «поддерживали связь» с Европой», — говорит Горсак.

«Восполнить пробелы»

Учёные отнесли Mansourasaurus к группе титанозавров, или зауроподов (травоядных динозавров с длинной шеей), которые жили во время мелового периода. Титанозавры — одни самых крупных наземных животных, известных учёным.

Скелет найденного Mansourasaurus прекрасно сохранился: как говорят исследователи, он «самый полный» среди всех датированных концом мелового периода в Африке.

Предположительное строение скелета Mansourasaurus shahinae

© Andrew McAfee/Carnegie Museum of Natural History/Handout via REUTERS

«Нас удивило, что отлично сохранились части черепа, нижняя челюсть, шея и задние позвонки, рёбра, плечевые кости, передние и задние конечности. Когда я впервые увидел фотографии останков, я был приятно поражён. Как будто мы нашли святой Грааль: ведь это именно то, что мы, палеонтологи, искали очень долгое время», — говорит Горсак.

По словам учёного, открытие таких редких окаменелостей помогает понять, как именно обитатели древнего мира перемещались между континентами.

«Это также позволяет нам определить эволюционную палеонтологическую летопись рептилий в этом регионе, — отмечает Горсак. — Наше исследование похоже на поиск недостающей детали пазла. И мы наконец её нашли. Но работа только начинается. Мы рассчитываем найти ещё больше».

Значимость египетского открытия отмечают и российские учёные.

«Раньше обитатели мелового периода Северной Африки были известны в основном по немногочисленным останкам так называемых египтозавров. Это одни из самых старых представителей группы титанозавров. Последние открытия подобного рода в Египте были сделаны ещё в третьей четверти XX века, и их было крайне мало. Поэтому каждая такая находка позволяет восполнить пробелы в эволюции динозавров, и особенно это касается динозавров, живших около 80 млн лет назад», — отметила в интервью RT кандидат геолого-минералогических наук Елена Зайцева.