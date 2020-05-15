Столичный житель: во времена Юрского периода в Московском регионе обитал родственник травоядного динозавра диплодока

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Арсений Скрынников
Российские палеонтологи выяснили, что в Подмосковье ещё в 1997 году были обнаружены останки травоядного динозавра юрского периода. Гигантский завропод жил около 165 млн лет назад неподалёку от современной Москвы. Его хвостовые позвонки долгие годы лежали в музее Московской городской станции юных натуралистов под видом останков древней морской рептилии. Результаты современного исследования показали, что их настоящий «хозяин» относится к надсемейству диплодокоидов. Открытие российских учёных подтверждает гипотезу о том, что завроподы появились в Азии и в дальнейшем распространились по планете через территорию Европы.
Столичный житель: во времена Юрского периода в Московском регионе обитал родственник травоядного динозавра диплодока
  • Динозавр-завропод. Рисунок автора исследования Н.Г. Зверькова
  • © Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

Российские учёные из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН выяснили, что ранее в Подмосковье были обнаружены останки травоядного завропода юрского периода. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Acta Palaeontologica Polonica, гигантский динозавр обитал около 165 млн лет назад на территориях, расположенных неподалёку от современной Москвы.

Хвостовые позвонки завропода в подмосковных Песках обнаружил студент геологического факультета МГУ Александр Выдрик ещё в 1997 году. Находку, которую он принял за останки древней морской рептилии — плиозавра, студент передал в музей Московской городской станции юных натуралистов.

Стоит отметить, что ранее в европейской части России следы юрских завроподов ни разу не обнаруживали, находили только зубы хищных динозавров того периода — тероподов.

  • Хвостовые позвонки завропода, найденные в Подмосковье
  • © Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

До сих пор кости находились в витрине музея, и лишь недавно их повторно изучили столичные палеонтологи.

«В качестве плиозавровых позвонков находка вошла в сводку по ископаемым рептилиям Москвы и Подмосковья 2017 года. Однако переизучение с дополнительной очисткой от вмещающей породы, сделанное сотрудниками Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, позволило установить, что на самом деле позвонки принадлежат растительноядному динозавру-завроподу», — сообщили в пресс-службе института.

Результаты морфологического и филогенетического анализов показали, что обладатель этих позвонков — динозавр-завропод, который относится к надсемейству диплодокоидов (Diplodocoidea). Наиболее известным представителем этого надсемейства считается позднеюрский диплодок из Северной Америки.

Также удалось установить, что подмосковный завропод по строению позвонков ближе к семейству дикреозавридов (Dicraeosauridae) — короткошеих завроподов, поздние представители которых имели на шее длинные шипы.

  • Палеогеография Европы на рубеже средней и верхней юры (около 163 млн лет назад). Звёздочкой отмечено место находки
  • © Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

По мнению учёных, подмосковная находка проливает свет на эволюцию завроподов. Она укрепляет гипотезу, что дикреозавриды появились в Азии в середине среднего юрского периода и проникли в Европу до того, как оба континента разделило Среднерусское море. После этого, как считают палеонтологи, более продвинутые дикреозавриды населили Африку и Америку.

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