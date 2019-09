В сердце древнего взрыва: учёные восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров

Американские учёные нашли подтверждение того, что большинство динозавров погибли из-за последствий столкновения гигантского астероида с Землёй. Исследователи пробурили скважину в предполагаемом месте падения космического тела и изучили полученные образцы. Были найдены многочисленные элементы, которые в кратер смыло водой, вытесненной при столкновении и затем вновь заполнившей воронку. Кроме того, анализ проб показал отсутствие серы, в изобилии присутствующей в окружающих кратер породах. Учёные предположили, что сера испарилась из-за огромной температуры, и её соединения были выброшены в атмосферу, что привело к глобальному похолоданию.

Исследователи из Техасского Университета в Остине нашли в образцах породы из подводного кратера Чиксулуб подтверждение того, что динозавры вымерли в результате глобального похолодания, последовавшего за столкновением гигантского астероида с Землей. Об их работе сообщил журнал Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские учёные получили новые доказательства верности теории, согласно которой около 65 млн лет назад в результате падения астероида на территории современной Мексики произошла глобальная экологическая катастрофа. Удар небесного тела образовал огромный кратер и спровоцировал возникновение лесных пожаров и цунами на обширных территориях.

В результате столкновения в атмосферу попало огромное количество сернистых соединений, и она стала хуже пропускать солнечный свет и тепло. Последовавшее глобальное похолодание привело к вымиранию большого количества видов животных, в том числе целого надотряда динозавров.

Учёные пробурили морское дно в предполагаемом месте падения астероида. Обнаруженные в образцах частицы угля и осадочных пород показали, что последствиями взрыва, произошедшего в результате падения небесного тела, стали масштабные лесные пожары и гигантские волны-цунами, прокатившиеся почти на тысячу километров вглубь континента. Затем волны отхлынули и принесли с собой столько осадочных пород, что всего за день глубина кратера уменьшилась на 130 метров.

Также учёные обнаружили в образцах породы вокруг кратера Чиксулуб большое количество серы, однако внутри скважины её практически не было. Исследователи сделали вывод, что из-за огромной температуры при ударе астероида сера испарилась и была выброшена в атмосферу в виде сернистых соединений. В результате до земной поверхности стало доходить меньше света и тепла, и началось глобальное похолодание.

Глава исследовательской группы и один из руководителей международной научной экспедиции по бурению кратера Чиксулуб Шон Гулик так описывает гибель динозавров: «Сначала их поджарило, а затем заморозило. В этот день погибли не все, но многие динозавры».

По оценкам учёных, после взрыва в районе кратера Чиксулуб в атмосферу попало около 325 млрд метрических тонн различных веществ — в десятки тысяч раз больше, чем при извержении вулкана Кракатау в 1883 году, после которого средняя температура на Земле понизилась примерно на 2 °С на пять лет.