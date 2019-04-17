Эксперт прокомментировал исследование о причине крупнейшей катастрофы в истории Земли

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал исследование о том, что причиной массового Пермского вымирания — крупнейшей катастрофы в истории Земли — стали извержения вулканов.

«Массовых вымираний было несколько, они связаны с катастрофическими извержениями. Периодичность этих событий достаточно закономерна: чем крупнее событие, тем оно реже», — заявил он.

По его словам, вероятность того, что это произойдёт в ближайшие сто лет, невелика.

Массовое вымирание произошло на так называемой Пермско-триасовой границе примерно 252 млн лет назад. По оценкам учёных, оно уничтожило большую часть земной и морской жизни до появления динозавров.