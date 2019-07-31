Останки редкого динозавра обнаружены в Кузбассе

Короткая ссылка
Отряд Кемеровского областного краеведческого музея обнаружил останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода.
Останки редкого динозавра обнаружены в Кузбассе
  • ©Jan Woitas
  • globallookpress.com

«Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году о направлении поисков останков зауропода. Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Кузбасса.

В ходе раскопок также обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра.

Ранее профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал исследование о том, что причиной массового Пермского вымирания — крупнейшей катастрофы в истории Земли — стали извержения вулканов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить