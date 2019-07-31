Останки редкого динозавра обнаружены в Кузбассе

Отряд Кемеровского областного краеведческого музея обнаружил останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода.

«Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году о направлении поисков останков зауропода. Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Кузбасса.

В ходе раскопок также обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра.

Ранее профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал исследование о том, что причиной массового Пермского вымирания — крупнейшей катастрофы в истории Земли — стали извержения вулканов.