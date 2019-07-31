Останки редкого динозавра обнаружены в Кузбассе
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«Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году о направлении поисков останков зауропода. Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Кузбасса.
В ходе раскопок также обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра.
Ранее профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал исследование о том, что причиной массового Пермского вымирания — крупнейшей катастрофы в истории Земли — стали извержения вулканов.