Послушание и крепкая спина: учёные выяснили место и время появления первых домашних лошадей

Международная группа учёных, в состав которой входили российские исследователи, выяснила, что вид домашних лошадей впервые появился около 2200 года до н. э. в Понтийско-Каспийской степи. Специалисты исследовали археологические останки лошадей, живших на территории Евразии в период между 50 тыс. годами и 200 годами до н. э., и выявили 273 генома древних непарнокопытных. Затем сравнили эти гены с ДНК современных лошадей. В результате исследователи обнаружили, что домашних лошадей от их сородичей отличала пара генов, которая отвечала за крепкую спину животных и послушание. Учёные считают, что их исследование может помочь в изучении механизмов биологической эволюции.

Российские учёные из разных регионов страны в составе международной группы исследователей выяснили, что вид домашних лошадей впервые появился около 2200 года до н. э. в Понтийско-Каспийской степи. Об этом сообщается в журнале Nature. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Учёные долгие годы пытались выяснить происхождение современных лошадей. Ранее французские специалисты из Национального центра научных исследований (CNRS) и Университета имени Поля Саботье в Тулузе опровергли теорию о том, что ботайские кони, прирученные на территории современного Казахстана в 5500 году до н. э. были предками домашних лошадей. Специалисты выяснили, что эти животные скорее были прародителями лошадей Пржевальского.

«Ещё три года назад моя группа исследовала останки самых древних на данный момент одомашненных лошадей — их возраст составил около 5,5 тысячелетий. Результаты расшифровки ДНК разочаровали: эти существа не оказались предками современных коней, которых мы пытались обнаружить. Нам нужно было искать дальше, мы знали, что разгадка кроется где-то между 4 тыс. и 6 тыс. лет назад», — приводятся в релизе Российского научного фонда слова профессора-исследователя CNRS Людовика Орландо.

Группа из 162 учёных со всего мира, в том числе и из России, провела масштабные исследования, чтобы выяснить, когда и где впервые появились современные домашние лошади. Учёные изучили археологические останки лошадей, живших в Евразии между 50 тыс. годами и 200 годами до н. э., и выявили 273 генома древних непарнокопытных. Затем сравнили эти гены с ДНК современных лошадей.

Челюстная кость лошади, найденная на месте археологических раскопок в Дании

© Rune Iversen / East Jutland Museum

В результате учёные выяснили, что Евразию населяли различные виды лошадей, но в 2000—2200 годах до н. э. в Понтийско-Каспийской степи (территория, простирающая от Чёрного моря до Каспийского. — RT) появился вид домашних лошадей. Этих животных от их сородичей отличала пара генов, которая отвечала за крепкую спину и послушание.

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Исследователи отмечают, что в бронзовом веке домашних лошадей использовали для путешествий и занятий спортом. Также, по словам учёных, эти животные стали ценным товаром, «символом богатства и статуса», поэтому их начали активно разводить.

Результаты исследования могут быть полезны в изучении механизмов биологической эволюции, считают специалисты.

«Загадка происхождения современных лошадей представляется разрешённой, однако влечёт за собой необходимость переосмысления процессов расселения человека и распространения культур Евразии. В целом результаты исследования имеют большое значение для дальнейшего постижения механизмов биологической эволюции, результатом которой является, в том числе, появление одомашненных форм диких животных, полезных человеку», — отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Владимир Питулько.