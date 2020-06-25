Сибирские корни: общие предки маламутов и хаски помогали человеку почти 10 тысяч лет назад

Общим предком современных пород ездовых собак, таких как маламут и хаски, является древняя сибирская собака. К такому выводу пришёл международный коллектив учёных с участием российских специалистов. При этом исследователи отмечают, что общая генетическая линия ездовых собак восходит к окончанию последней ледниковой эпохи, которая завершилась около 10 тыс. лет назад. По словам специалистов, использование четвероногих друзей для транспортировки грузов и передвижения на большие расстояния во многом стало залогом выживания доисторических людей.

Международный коллектив учёных с участием специалистов из России обнаружил общего предка всех современных ездовых собак, жившего более 9,5 тыс. лет назад, древнюю сибирскую собаку. Об этом сообщается в журнале Science.

Чтобы выяснить происхождение ездовых пород, исследователи под руководством главного автора работы Миккеля-Хольдера Синдинга из Копенгагенского университета секвенировали геномы десяти современных гренландских ездовых собак, древней сибирской ездовой собаки возрастом 9,5 тыс. лет и плейстоценового сибирского волка, жившего примерно 33 тыс. лет назад.

Полученные данные они сравнили со множеством других расшифрованных геномов пород собак. В результате выяснилось, что общие предки всех современных ездовых пород, таких как гренландские собаки, аляскинский маламут и хаски, обитали в Арктике не менее 9,5 тыс. лет назад. Их появлению, считают учёные, во многом способствовало полное окончание последней ледниковой эпохи около 10 тыс. лет назад.

При этом изыскания показали, что популяция гренландских собак оказалась наиболее изолированной группой по сравнению с другими арктическими собратьями, поэтому учёным удалось быстро установить прямого предка этой и других современных ездовых пород — древнюю сибирскую собаку.

Аляскинский маламут

© Joseph PREZIOSO / AFP

Также исследователи отметили важнейший вклад ездовых собак в эволюцию и выживание всего человечества в доисторические времена. Археологические находки из Восточной Сибири позволяют предположить, что использование приспособленных к суровым полярным условиям псов, вероятно, являлось неотъемлемой частью жизни человека в Арктике на протяжении по меньшей мере 15 тыс. лет. Как и в наши дни, арктические собаки конца ледникового периода использовались людьми, чтобы тянуть сани, облегчать дальние поездки и транспортировку ценных ресурсов.