Спасти от вымирания: как геномное исследование поможет восстановить популяцию амурских леопардов

Российские учёные в составе международного коллектива впервые с помощью анализа полных геномов изучили эволюционное развитие и популяционную историю леопардов. В результате анализа музейных и современных образцов исследователи обнаружили значительные генетические отличия между подвидами этих животных в Африке и Азии. Удалось выяснить, что леопарды с разных континентов эволюционно разделились примерно 500—600 тыс. лет назад. Предположительно, азиатские виды произошли от единственного случая миграции из Африки и последующего расселения. Учёные уверены, что их исследование даст новый импульс проектам по сохранению леопардов, в том числе программе восстановления в бывших местах обитания генетически жизнеспособных популяций амурского леопарда, который находится на грани вымирания.

Учёные Университета ИТМО и ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук совместно с исследователями из Великобритании и Германии впервые сравнили полные геномы различных подвидов леопардов. По мнению биологов, полученные научные данные могут быть использованы при восстановлении популяции амурского леопарда. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Результаты анализа 26 современных и музейных образцов биоматериала различных подвидов леопардов позволили учёным уточнить историческое происхождение и эволюцию этих животных и выявить значительные геномные отличия между леопардами Африки и Азии.

«До нашего исследования эволюционное развитие и популяционную историю леопардов ещё никогда не изучали с помощью анализа полных геномов, хотя это самые распространенные крупные кошки. Мы предполагаем, что азиатские виды произошли от единственного случая миграции «из Африки» и последующего расселения в Азии. С тех пор эти различия животных на двух континентах сохраняются», — объясняет соавтор исследования, эксперт в области палеогеномики и молекулярной биологии из Школы науки и технологий Университета Ноттингем Трент доктор Аксель Барлоу.

Единственной исторической миграцией и географической изолированностью учёные объясняют и небольшое генетическое разнообразие леопардов в Азии. По мнению исследователей, эволюционное разделение на африканские и азиатские подвиды произошло примерно в одно время с разделением неандертальцев и предков современного человека, то есть около 500—600 тыс. лет назад.

Африканский леопард в кенийском заповеднике Масаи-Мара

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© Baz Ratner

Генетическое исследование имеет и большое практическое значение, уверены учёные. В частности, полученные данные можно использовать при восстановлении популяции находящихся на грани вымирания дальневосточных леопардов — амурских барсов Panthera pardus orientalis.

«Популяция амурских леопардов сократилась до крайне низкой численности — около 50 особей. И эта цифра сохраняется последние 30—40 лет. Обычно леопарды избегают скрещиваний с близкими родственниками, но сейчас у них нет возможности найти альтернативных партнёров. И из-за этого их генетическое разнообразие стремительно падает, и весь подвид демонстрирует признаки вырождения», — говорит соавтор исследования, главный научный сотрудник Центра геномного разнообразия Университета ИТМО доктор Стивен О'Брайен.

Прибывший из Чехии дальневосточный леопард в вольере Приморского сафари-парка

РИА Новости

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Геномные данные, по словам учёных, будут учитываться в работе над программой реинтродукции амурского леопарда, которая предполагает восстановление генетически жизнеспособных популяций леопарда в его бывших местах обитания путём адаптации и выпуска в дикую природу подходящих особей из неволи. Также специалисты надеются, что успехи в их научной работе подстегнут коллег к исследованию генетического разнообразия других видов.

«Наша работа демонстрирует, что на полках музеев естествознания по всему миру спрятано ещё много интересных генетических открытий», — подытожила ведущий автор исследования, научный сотрудник Кембриджского университета и почётный член Университета Лестера доктор Джоанна Пайджманс.

