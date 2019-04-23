Тигр и леопард впервые попали в фотоловушку на территории Владивостока

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Амурский тигр и дальневосточный леопард, занесённые в Красную книгу, попали в фотоловушку недалеко от Владивостока.
Тигр и леопард впервые попали в фотоловушку на территории Владивостока
  • © leopard-land.ru

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Земли леопарда».

Снимки были сделаны в той части заповедника, которая территориально относится к Владивостокскому городскому округу.

Ранее стало известно, что в Приморском крае на участке федеральной трассы «Уссури» создадут сеть автоматических камер для исследования потенциальной миграции дальневосточных леопардов.

Также сайт «Москва 24» сообщал, что на Манежной площади в Москве откроют виртуальный зоопарк редких животных. Посетители смогут побывать в африканской саванне и отправиться на сафари по лесам.

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