«Обязаны знать о них больше»: учёные заявили об обнаружении новых видов летучих мышей

Учёные из США объявили об открытии четырёх новых видов африканских летучих мышей семейства подковогубых. Они считаются «двоюродными братьями» семейства подковоносых, представителей которого в научном мире рассматривают в качестве наиболее вероятных виновников появления нового коронавируса. По словам исследователей, в условиях пандемии COVID-19 учёные должны больше внимания уделить изучению летучих мышей, так как они являются одними из самых опасных переносчиков вирусов.

Исследователи из чикагского Музея естественной истории имени Филда объявили об открытии как минимум четырёх новых видов африканских летучих мышей семейства подковогубых (Hipposideridae). Об этом сообщает журнал ZooKeys.

В условиях пандемии COVID-19 учёные решили лучше изучить хранящиеся в музее экспонаты этого семейства. Подковогубые считаются «кузенами» китайских подковоносых мышей, которые являются наиболее вероятными источниками преодолевшего межвидовой барьер нового коронавируса. При этом сами подковогубые ещё не были замечены в передаче вирусов людям, отмечают специалисты.

«В случае с COVID-19 мы имеем дело с вирусом, который буйствует среди людей. Возник он у подковоносых летучих мышей в КНР. В Китае их 25 или 30 видов, и никто не может определить, какой вид причастен. Поэтому мы обязаны узнать больше о них и их родственниках», — заявил куратор коллекции млекопитающих Музея естественной истории Брюс Паттерсон.

Среди особей обнаружены абсолютно новые виды, в том числе этот, пока не получивший новое имя

© B.D. Patterson, Field Museum

К удивлению учёных, генетический анализ африканских особей, считавшихся представителями одного вида, установил наличие у них различной истории эволюции. Это позволило сделать вывод, что они принадлежат к разным видам, четыре из которых ранее науке известны не были.

По мнению исследователей, летучие мыши являются одними из наиболее опасных источников распространения вирусов. Это обусловлено размерами их колоний, численность которых может достигать до 20 млн особей. Такая скученность является идеальной средой для передачи инфекции.

Кроме того, организм летучих мышей отличают повышенная выносливость, высокий уровень метаболизма и сильная иммунная система, благодаря чему они могут переносить патогены и при этом не заболевать сами.

По мнению сотрудника Лаборатории Паттерсона Терри Демоса, участвовавшего в исследовании, дальнейшее изучение рукокрылых и их особенностей позволит предотвращать вспышки эпидемий в будущем.