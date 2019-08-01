Радары листоносов: специалисты изучили способы охоты летучих мышей

Листоносые летучие мыши могут раскрывать акустическую маскировку потенциальных жертв, выбирая оптимальные углы для сканирования их укрытий. К такому выводу пришли американские учёные из Смитсоновского института тропических исследований. Для подтверждения предварительных результатов лабораторных тестов специалисты изучали поведение летучих мышей в живой природе на острове Барро-Колорадо в Панамском канале. Специалисты установили, что для успешной охоты листоносые приближаются к листьям, на которых сидят насекомые, под углом от 42 до 78 градусов.

Сотрудники Смитсоновского института тропических исследований (США) установили в ходе масштабного эксперимента, что листоносые летучие мыши, использующие эхолокацию при охоте на насекомых, способны раскрывать акустическую маскировку потенциальных жертв. При этом представители отряда рукокрылых выбирают оптимальные углы для сканирования своих охотничьих угодий. Результаты опытов опубликованы в британском научном журнале Current Biology.

Руководитель команды исследователей Инга Гайпель рассказала, что летучие мыши-листоносы при охоте на насекомых пользуются не только эхолокацией.

Дело в том, что этот вид рукокрылых питается насекомыми, которые неподвижно сидят на листьях деревьев. При этом простая эхолокация, например, древесной кроны даёт слишком сложную акустическую картину: листья отражают звук сильнее, чем тела насекомых, создавая для последних эффективный «акустический камуфляж».

«Долгие годы считалось, что летучие мыши при помощи своих органов чувств не способны, полагаясь только на эхолокацию, обнаружить на листьях не издающую звуков и неподвижную добычу», — говорит Гайпель.

Чтобы понять, как летучие мыши борются с «акустическим камуфляжем» и ловят свою добычу, специалисты с 500 различных позиций облучали звуковыми волнами листья с насекомыми и без них, а также улавливали отражённое эхо, которое в дальнейшем собирали в трёхмерную картину.

Листоносая летучая мышь

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© David Northcott / DanitaDelimont

Кроме того, для каждой позиции исследователи высчитали интенсивность эха пяти разных частот звука, соответствующих частотам крика летучей мыши.

Специалисты установили, что, когда источник сигнала находится под наклоном к поверхности листа, отражённый звук не возвращается, а уходит дальше от источника. В результате уровень акустических помех в приёмнике значительно снижается. Этот механизм позволяет летучим мышам обнаруживать цели.

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Проанализировав итоги первой стадии эксперимента, учёные заключили, что для успешной охоты летучие мыши должны сканировать листья, на которых сидят насекомые, под углом от 42 до 78 градусов. Именно с такой позиции им проще всего засечь потенциальную жертву.

На следующей стадии исследований сотрудники института с помощью двух высокоскоростных видеокамер изучили поведение листоносых в живой природе — на исследовательской станции на острове Барро-Колорадо в Панамском канале. Теоретические выводы специалистов подтвердились: оказалось, что в 80% случаев эти летучие мыши приближаются к поверхности листьев под углами в установленном диапазоне.

Гайпель подчеркнула, что результаты исследования меняют взгляд учёных на то, как летучие мыши используют эхолокацию.