В Московском зоопарке открыли центр зимней передержки летучих мышей

Центр зимней передержки рукокрылых открылся в Московском зоопарке, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу парка.

«Сотрудники нашего центра стремятся изменить отношение людей к рукокрылым и показать, что порой им нужна помощь и забота человека. Спасти летучую мышь, которая оказалась в беде, может каждый. Для этого нужно лишь передать зверька под опеку наших зоологов», — пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Центр зимней передержки рукокрылых открывается уже третий год подряд. За первые дни работы москвичи уже передали на зимовку 25 особей. В основном это летучие мыши породы поздний кожан.

С момента открытия центра в 2017 году специалистам удалось спасти более 300 мышей, некоторые из которых занесены в Красную книгу Москвы.

Ранее в Москве рассказали ФАН о животных, которые попадают в центр реабилитации.