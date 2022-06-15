Челюсть тартароциона: учёные открыли новый вид вымерших медведесобак

Группа учёных под руководством специалиста из Базельского музея естественной истории открыла новый ископаемый вид медведесобак. Хищники из этого семейства появились на планете примерно 36 млн лет назад и вымерли около 7,5 млн лет назад. Новый вид назвали тартароцион — в честь великана Тартаро из мифологии басков. Вес тартароциона мог достигать 200 кг. Классифицировать его удалось по челюстной кости, найденной на юго-западе Франции. Исследователи ожидают, что в будущем другие находки подтвердят их гипотезу о новом виде.

Международная группа учёных во главе с Бастьеном Менкаром из Базельского музея естественной истории (Швейцария) открыла новый вид ископаемых хищников из семейства амфиционовых — так называемых медведесобак.

Палеонтологи изучили челюстную кость, которая была извлечена из морских отложений возрастом от 12,8 до 12 млн лет на юго-западе Франции, в небольшой коммуне Сальспис департамента Атлантические Пиренеи.

Классифицировать найденные останки как принадлежащие ранее неизвестному виду учёным позволили зубы ископаемого животного. В отличие от уже известных видов медведесобак, данная особь имела уникальный четвёртый нижний предкоренной зуб. Как отмечают авторы работы, этот зуб — важный маркер для определения видовой принадлежности животного.

Челюстная кость тартароциона

© PEERJ

«Можно подумать, что такой фрагментарный материал — недостаточное основание для введения нового таксона (группы организмов. — RT). Однако, поскольку мы не можем определить, какой род он больше всего напоминает, и учитывая оригинальность морфологии четвёртого нижнего предкоренного зуба, мы выдвигаем гипотезу о том, что данный образец представляет новый род, что может быть подтверждено или не подтверждено будущими находками», — говорится в научной статье, опубликованной в журнале PeerJ авторами исследования.

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Учёные назвали новый вид тартароцион, в честь Тартаро, могучего одноглазого великана баскской мифологии. Легенда о Тартаро также известна в Беарне, исторической области Франции, где была сделана находка.

Как отмечают авторы исследования, обнаружить останки ископаемых сухопутных позвоночных животных, обитавших на северных окраинах Пиренеев, удаётся очень редко. Поэтому находка челюсти тартароциона имеет большое значение для науки и поможет изучить историю европейских медведесобак.

Медведесобаки, или амфиционовые, — семейство древних плотоядных животных, которые по своему строению напоминали помесь псовых с медведями. Эти животные обитали на Земле примерно 36 млн лет назад, последние представители семейства вымерли около 7,5 млн лет назад.

Предполагается, что они появились на территории Северной Америки, откуда распространились по континенту и за его пределы. Первые амфиционовые были небольшими зверьками, но по мере эволюции животные семейства становились всё крупней. Максимальная масса, которой достигали медведесобаки за историю своего существования, составляла порядка 320 кг. Учёные отмечают, что вес открытого тартароциона мог достигать 200 кг.

Останки представителей семейства медведесобак находили и на территории современной России — например, на Северном Кавказе.