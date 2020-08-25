Ископаемый рок: палеонтологи назвали древнее морское животное именем вокалистки Nightwish

Европейские палеонтологи назвали окаменелость мелового периода в честь певицы метал-группы Nightwish Флор Янсен. Похожее на морскую звезду иглокожее существо из класса змеехвосток получило имя Ophiomitrella floorae. Ископаемое животное было найдено на родине вокалистки в Нидерландах более 20 лет назад, но только сейчас было определено как самостоятельный вид. Находка времён динозавров пополнила список окаменелостей, названных в честь рок-звёзд.

Палеонтологи из музеев естествознания Люксембурга и Маастрихта (Нидерланды) определили ранее неизвестный вид змеехвосток мелового периода и назвали его в честь вокалистки Флор Янсен из группы Nightwish. Об этом сообщается в журнале PeerJ.

Похожее на морскую звезду ископаемое существо было обнаружено более 20 лет назад в карьере одной из компаний по производству цемента в Нидерландах. Затем на древность обратил внимание коллекционер окаменелостей, палеонтолог Маастрихтского музея естествознания доктор Джон Ягт.

«Я причислил образец к классу змеехвосток, которые особенно редко встречаются среди ископаемых. Однако с учётом имеющейся на тот момент информации подлинное происхождение находки оставалось загадкой», — рассказал доктор Ягт.

Спустя более 20 лет маастрихтские экземпляры доктора Ягта изучили его коллеги из Люксембургского музея естествознания. С учётом последних достижений науки в этой области они определили уникальность находки.

Ископаемая змеехвостка оказалась представителем ранее неизвестного науке вида иглокожих, живших в конце мелового периода. В то время на территории современных Нидерландов находилось неглубокое тёплое море, на дне которого обитали подобные существа.

Изучив скелет ранее неизвестного животного, учёные получили представление о среде его обитания.

Новый вид ископаемых змеехвосток получил имя Ophiomitrella floorae в честь вокалистки рок-группы Nightwish Флор Янсен

© Dr Ben Thuy

«Эта змеехвостка, скорее всего, обитала в тёплом морском мелководье, в то время как её ныне существующие сородичи встречаются в глубоководных районах моря. Это свидетельствует о том, что за прошедший миллион лет произошло значительное смещение ареала их обитания», — отметил палеонтолог Люксембургского музея естествознания доктор Бен Тюи.

Ископаемое животное оказалось обёрнутым вокруг окаменелостей морской лилии — другого иглокожего существа, из чего специалисты сделали вывод, что эти виды могли успешно сосуществовать.

Также по теме «Эволюция органического мира»: российский палеонтолог — о страусах-гигантах, динозаврах и пещерных гиенах в Крыму Учёные могут обнаружить останки древних людей в районе крымской пещеры Таврида после того, как там были найдены кости их современника...

Когда уникальность находки была установлена, учёные воспользовались привилегией дать ей имя. Палеонтологи, большие любители тяжёлой рок-музыки, решили отдать дань уважения уроженке Нидерландов, вокалистке Флор Янсен, и назвали вид Ophiomitrella floorae.

«Рок-музыка и ископаемые идеально сочетаются. Уже долгое время они служат друг для друга источниками вдохновения», — объяснила решение палеонтологов соавтор исследования доктор Леа Нумбергер.

По мнению учёных, Ophiomitrella floorae попадает в прекрасную компанию к другим окаменелостям, названным в честь музыкальных исполнителей и рок-звёзд. В том же Маастрихтском музее естествознания проходит выставка Rock Fossils on Tour, где среди прочих представлены трилобит имени Сида Вишеса из Sex Pistols, а также древний червь Kalloprion kilmisteri, получивший своё название в честь лидера Motörhead Лемми Килмистера.