Паук Боб Марли, паразит Обама и жук Гитлер: представители фауны, названные в честь политиков и шоуменов

Новый вид хищных морских пауков, обнаруженный во время отлива у берегов Австралии, был назван в честь Боба Марли — Desis bobmarleyi. Музыкальные мотивы биологам навеяла песня ямайского вокалиста «Прилив или отлив». Называть новые виды животных, насекомых и растений в честь политиков и знаменитостей уже стало традицией. В природе можно встретить жука по имени Гитлер, паразита Обаму и моллюска Дэвида Боуи. Есть даже сказочные персонажи — амёба Гэндальф и паук Смеагол. «Именитые» представители флоры и фауны — в материале RT.

Привлечь внимание

Знаменитый начёс Дональда Трампа вдохновил учёных из Энтомологического музея Калифорнийского университета в Дэйвисе назвать новый вид молевидных бабочек в честь президента США. Neopalpa donaldtrumpi, обитающие на территории Калифорнии, имеют характерные чешуйки на голове, напоминающие причёску Трампа. Кроме того, такое решение имело и идеологическую подоплёку. Исследователи опасались, что защита окружающей среды в США окажется при администрации Трампа под угрозой.

Дональд Трамп и молевидная бабочка Neopalpa donaldtrumpi

© DrReuters; Vazrick Nazari

«При всей неопределённости относительно того, что случится с Агентством по защите окружающей среды, я решил, что это будет отличная возможность привлечь внимание общественности к хрупким экосистемам нашей страны. В них всё ещё скрываются неизвестные виды растений и животных, и нельзя прекращать их охранять», — отметил биолог Вазрик Назари в интервью Huffington Post.

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Паразит Обама

Предшественнику Трампа Бараку Обаме повезло меньше. В честь 44-го президента США исследователи из Обернского университета в Алабаме назвали новый вид шистосомы — паразитического плоского червя. Обитает Baracktrema obamai в лёгких некоторых видов пресноводных черепах, населяющих три малайзийских штата: Перак, Перлис и Селангор.

Вся президентская рать

Имена 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, вице-президента Дика Чейни и министра обороны Дональда Рамсфелда были увековечены в названиях жуков. В 2005 году биолог Квентин Уилер, сторонник администрации Буша, решил назвать в честь политиков три новых вида жуков из семейства лейодиды: Agathidium bushi, Agathidium cheneyi и Agathidium rumsfeldi. Узнав об этом, президент позвонил учёному и выразил ему свою благодарность.

Жук из Третьего рейха

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Ещё один жук носит имя главы Третьего рейха. Anophthalmus hitleri является очень редким насекомым и обитает лишь в нескольких пещерах Словении. В 1933 году этот вид открыл немецкий ученый Оскар Шайбель. Энтомолог восхищался новым канцлером Германии, поэтому выбрал для жука такое имя. Адольф Гитлер был польщён поступком учёного и ответил ему письменной благодарностью.

Сейчас этот жук находится на грани исчезновения из-за неонацистов, для которых насекомое стало ценным трофеем. В Словении давно запретили охоту на Anophthalmus hitleri, однако браконьеров это не останавливает: на международном рынке насекомых продать живой экземпляр жука Гитлера можно минимум за $2 тыс.

Оса-дементор

Не обошли биологи вниманием и сказочных персонажей, в частности дементоров — выдуманных слепых существ из мира сказок о Гарри Поттере. Дементоры питаются эмоциями человека, высасывая из него душу.

Оса-дементор (Ampulex dementor) при нападении вводит в тело жертвы (чаще всего таракана) яд, действие которого буквально превращает насекомое в зомби. Часть двигательных рецепторов оказывается парализована, и, хотя таракан по-прежнему может двигаться, осознанно направлять своё тело он уже не в силах. Затем оса-дементор помещает таракана в свою нору и откладывает яйца в его тело. При этом жертва остаётся живой ещё почти неделю, поэтому тараканом начинают питаться вылупившиеся личинки.

Дело в шляпе

Поклонникам «Властелина колец» прекрасно известна шляпа волшебника Гэндальфа. Именно форма головного убора этого персонажа вызвала у учёных ассоциации с необычной формой оболочки нового вида пресноводных амёб. «Раковина» Arcella gandalfi напоминает обрубленный конус. По словам исследователей, ни одна другая амёба не обладает подобной формой. Скорее всего, «шляпа волшебника» защищает амёбу от ультрафиолета или высыхания.

Волшебник Гэндальф и пресноводная амёба Arcella gandalfi

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»; arcella.nl

В пещере на юго-востоке Бразилии учёные обнаружили паука, лишённого глаз и утратившего окраску кожного покрова. «Чем не Голлум?» — подумали исследователи и назвали представителя отряда сенокосцев Iandumoema smeagol — по аналогии с персонажем «Властелина колец» Смеаголом.

В память о музыке

Когда зоологи обнаружили в Панаме представителей нового вида стреляющих (или щёлкающих) креветок, обладающих яркой розово-красной окраской, то решили назвать их Synalpheus pinkfloydi в честь британской рок-группы Pink Floyd.

«Я слушал Pink Floyd с четырнадцатилетнего возраста, когда в 1979 году они выпустили альбом The Wall. Я несколько раз ходил на их концерты... Описывая новый вид стреляющих креветок, я получил прекрасную возможность выразить признание любимой группе», — объяснил своё решение зоолог Сэмми де Грейв из Музея естественной истории Оксфордского университета.

Надо добавить, что крупные креветки этого вида издают оглушительный подводный звук в 210 дБ.

Хамелеон Боуи

Новый вид моллюсков-хамелеонов, обитающий на побережье Кубы, был назван в честь мастера перевоплощений — британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Jorunna davidbowiei обладают нетипичной для моллюсков особенностью: в случае опасности они меняют цвет и из полупрозрачных становятся бледно-розовыми или даже фиолетовыми. Вероятно, моллюски могут менять цвет с помощью пигментсодержащих клеток — хроматофоров. «Мешочки» с пигментами в этих клетках животное деформирует с помощью мышц, изменяя так цвет тела.

Свобода самовыражения

В 2012 году американские учёные назвали в честь поп-певицы Леди Гага несколько новых видов папоротников. Gaga germanotta отличаются «нестабильной половой принадлежностью». Из спор, с помощью которых они размножаются, вырастают мужские, женские или двуполые растения. Исследователи решили, что папоротник, олицетворяющий свободу самовыражения у растений, нужно назвать в честь именно этой певицы.

Леди Гага и папоротник Gaga germanotta

© Reuters; Duke University

Автор исследования Кэтлин Прейер отметила, что второй альбом Леди Гага Born This Way очень вдохновляющий, «особенно для представителей сексуальных меньшинств, женщин, обездоленных, малых этнических групп и учёных, которые занимаются необычными папоротниками».

Признание заслуг

Исследователи из Смитсоновского института назвали новый вид муравьёв в честь британской группы Radiohead. Sericomyrmex radioheadi был обнаружен в русле Амазонки на территории Венесуэлы. Эти муравьи относятся к так называемым фермерам, которые выращивают грибы на собственных «плантациях».

«Мы хотели выразить участникам группы признательность за их действия в сфере защиты окружающей среды, особенно в том, что касается климатических изменений», — сказала исследователь Ана Йешович.

Лидер группы Том Йорк является убеждённым вегетарианцем и активистом экологической кампании Big Ask Europe.