Неподвластные времени: почему почвенные клещи практически не изменились за миллионы лет эволюции

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Арсений Скрынников
Российские, украинские и бразильские палеонтологи изучили ход эволюции почвенных клещей семейства паратидеид и выяснили, что за 242 млн лет эти членистоногие оказались практически не подвержены изменениям. Исследователи объяснили это тем, что жизнь подобных организмов была стабильна и спокойна со времён Пангеи — первого континента Земли. Для сравнения: эволюция хищных динозавров проходила в 637 раз быстрее, отмечают учёные.
Неподвластные времени: почему почвенные клещи практически не изменились за миллионы лет эволюции
  • Образцы для исследований почвенных клещей семейства паратидеидовых (Paratydeidae) были добыты в карьере Пугач (Украина)
  • © Pavel B. Klimov et al. / Journal of Systematic Palaeontology, 2019 / belpugachi.com

Международный коллектив исследователей из России, Украины и Бразилии изучил ход эволюции почвенных клещей семейства паратидеидовых (Paratydeidae). Учёные убедились, что эти животные практически не изменились за всю историю своего существования, насчитывающую почти 250 млн лет. Об этом сообщается в Journal of Systematic Palaeontology. Работа была проведена при поддержке Российского научного фонда.

В результате миллионов лет эволюции на Земле большинство организмов проходят через направленный отбор, пытаются приспосабливаться к новой среде обитания и либо вымирают, либо находят способ продолжить существование. Впрочем, это не касается видов, чья жизнь на планете проходит в спокойных стабильных условиях — такие организмы практически не подвержены изменениям.

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Палеонтологи Тюменского государственного университета и их иностранные коллеги описали два вида доисторических почвенных клещей, которые жили в эпоху эоцена 34 млн лет назад. Образцы для исследований были добыты в карьере Пугач (Украина) и представляли собой останки, сохранившиеся в кусках янтаря.

Исследователи заметили большое сходство ископаемых животных с их современными родственниками и выдвинули гипотезу о том, что исследуемое семейство почти не подвержено эволюционным изменениям. Учёные собрали базу данных о внешних признаках 20 видов клещей-паратидеид и изучили ДНК 169 видов клещей из этого и других семейств.

Затем палеонтологи смоделировали процесс эволюции видов с помощью метода «молекулярных часов», который позволяет вычислить скорость изменений между древним и современным видами. Анализы подтвердили, что паратидеидовые эволюционировали крайне медленно — важные изменения происходили в этом семействе примерно один раз за 46 млн лет — в 637 раз медленнее, чем у хищных динозавров, отмечают исследователи.

«Такая медленная эволюция может объясняться стабильностью жизни клещей в почве на протяжении миллионов лет. Современное широкое распространение семейства может быть обосновано их ранней эволюцией на Пангее — первом континенте, раскол которого привёл к образованию всех современных материков», — отметил профессор Тюменского государственного университета Павел Климов.

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