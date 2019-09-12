Доисторический арахнид: обнаружены останки древнейшего предка пауков и скорпионов
- Сланцы Бёрджес
- © John Niddrie / PARKS CANADA / AFP
Исследователи из Королевского музея Онтарио (Канада) и Нанкинского института геологии и палеонтологии (Китай) обнаружили в сланцах Бёрджеса хорошо сохранившиеся останки существа, Mollisonia plenovenatrix. Описание находки приводит журнал Nature.
Сланцы Бёрджес — это крупная горная формация, расположенная в канадской провинции Британская Колумбия. Она известна, как богатейший источник окаменелостей кембрийского периода (541 млн — 485 млн лет назад).
Обнаруженное учёными членистоногое обладает несколькими признаками хелицеровых — животных, от которых со временем произошли паукообразные: пауки, скорпионы и клещи. Исследователи полагают, что его можно назвать общим предком всех групп членистоногих.
- У Mollisonia plenovenatrix было много ног, большие глаза и небольшие челюсти
- © Jean-Bernard Caron/ Royal Ontario Museum
Mollisonia plenovenatrix — небольшое существо размером около 2,5 см, но учёные описывают его как грозного хищника. У животного были крупные глаза, длинные ноги и множество пар маленьких конечностей, которые использовались для ощупывания, захвата, умерщвления и пережёвывания жертв. Но самой важной чертой этого членистоногого было наличие у него хелицер — похожих на клещи челюстей, которые сейчас используют для охоты пауки и скорпионы.
«До этого открытия мы не могли с точностью утверждать, что окаменелости кембрийского периода содержат останки хелицеровых, хотя некоторые из найденных нами образцов и обладали отдельными характерными признаками. Однако ключевую отличительную черту хелицеровых нам до сих пор найти не удавалось», — говорит автор работы Седрик Ариа.
Другая черта Mollisonia plenovenatrix, которая делает это существо похожим на современных паукообразных, это примитивные жабры.
- Реконструкция внешнего вида Mollisonia plenovenatrix
- © Illustration by Joanna Liang/Royal Ontario Museum
Хелицеровые дышат при помощи органа, которые учёные называют «книгоподобными жабрами» или «книгоподобными лёгкими», так как он представляет из себя пачку пластинок, способных усваивать кислород. У Mollisonia plenovenatrix этот орган состоял всего из трёх пластинок, и исследователи полагают, что они развились из задних конечностей.
Авторы работы пришли к выводу, что именно наличие таких совершенных органов, как хелицеры и сложные жабры, позволили хелицеровым быстро распространиться в природе, занимая экологические ниши, пока не занятые другими организмами.
Учёные также считают, что возникновение хелицеровых можно отнести к более раннему моменту в истории, чем считалось ранее, а это может дать новые ключи к разгадке так называемого «кембрийского взрыва» — резкого увеличения количества видов живых существ в начале кембрийского периода.
Также учёные обещают, что окаменелые останки Mollisonia plenovenatrix займут почётное место на выставке «Рассвет жизни», которая откроется в Королевском музее Онтарио в 2021 году.
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