Палеонтолог Титов назвал вымирание динозавров закономерным процессом

Палеонтолог, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Вадим Титов заявил, что вымирание динозавров стало закономерным процессом развития.

«Но при этом выжили многие родственники динозавров, например, крокодилы и птицы. Причём птицы в настоящее время — наиболее многочисленная группа наземных позвоночных животных. Так что исчезновение динозавров, в узком смысле, скорее закономерный процесс», — приводит его слова ФАН.

Титов рассказал, что исчезновение древних животных во многом связано с падением на Землю астероида Чиксулуб.

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