Палеонтолог Титов назвал вымирание динозавров закономерным процессом
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«Но при этом выжили многие родственники динозавров, например, крокодилы и птицы. Причём птицы в настоящее время — наиболее многочисленная группа наземных позвоночных животных. Так что исчезновение динозавров, в узком смысле, скорее закономерный процесс», — приводит его слова ФАН.
Титов рассказал, что исчезновение древних животных во многом связано с падением на Землю астероида Чиксулуб.
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