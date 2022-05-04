Палеонтолог Титов назвал вымирание динозавров закономерным процессом

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Палеонтолог, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Вадим Титов заявил, что вымирание динозавров стало закономерным процессом развития.
Палеонтолог Титов назвал вымирание динозавров закономерным процессом
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«Но при этом выжили многие родственники динозавров, например, крокодилы и птицы. Причём птицы в настоящее время — наиболее многочисленная группа наземных позвоночных животных. Так что исчезновение динозавров, в узком смысле, скорее закономерный процесс», — приводит его слова ФАН.

Титов рассказал, что исчезновение древних животных во многом связано с падением на Землю астероида Чиксулуб.

Ранее «МИР 24» сообщал, что специалисты рассказали об интересных археологических находках в Москве, связанных с женской красотой.

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