«Нужны дополнительные меры безопасности»: ветеринар — о причинах появления в городе диких зверей

В последние годы участились случаи выходов диких животных в городскую среду — люди встречают на улицах лис, кабанов и даже медведей. Основной фактор, выгоняющий зверей из их естественной среды обитания, — деятельность человека, в частности застройка природных ландшафтов новыми районами, и отсутствие кормовой базы. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат ветеринарных наук, доцент департамента ветеринарной медицины аграрно-технологического института РУДН Арфеня Карамян. Также звери ищут пропитание на свалках, которые чаще всего никак не ограждены от проникновения животных. Приближаться к таким гостям из леса нельзя, предупредила специалист.

— В последнее время в СМИ появляется немало сообщений о том, что жители разных городов России встречают на улицах диких зверей, вышедших из леса. Какие животные обычно выходят к людям и почему? Ведётся ли их учёт?

— Статистика появлений животных в городе ведётся во всех регионах, все случаи фиксируются и передаются в региональную государственную ветеринарную службу. На 2022 год в Москве больше всего было зафиксировано белок, ежей и кротов — каждый из видов превышал 1 тыс. голов. Лисиц — свыше 100 особей, бобров — свыше 40, зайцев русаков и беляков — суммарно более 100. Численность животных может меняться год от года в зависимости от климата, который влияет на количество природного корма.

При этом городская среда не является местом обитания диких животных и в норме отпугивает их. Причины, по которым животное может преодолеть этот страх и выйти в город, разные. Первая — это нехватка кормовой базы, то есть когда животным нечего есть в природной среде обитания. Например, мы часто наблюдаем, как лисы или кабаны разоряют мусорные контейнеры и ящики в поисках пропитания в Москве и Подмосковье. Вторая — это болезнь животных. Нередко животные, больные бешенством, выходят из леса к людям, они представляют огромную опасность. Человек может заразиться бешенством от больных животных при укусах и нападениях. Третья — антропогенные факторы воздействия на окружающую среду. Например, в Москве и ближайшей Московской области периодически происходит перекраивание границ города. Город расширяется, растёт и нередко затрагивает территорию лесов — леса вырубаются и застраиваются новыми микрорайонами. В свою очередь, дикие животные, которых прогнали с их мест обитания, периодически возвращаются в привычные для них биотопы. Антропогенное воздействие давно и сильно воздействует на экосистему леса и приводит к нетипичному поведению диких животных.

АГН «Москва»

— В какое время года чаще всего городские жители встречают лесных обитателей? Меняется ли тенденция в зависимости от сезона?

— Животные из леса чаще выходят в наиболее голодные времена — в начале весны, в конце осени или зимой. Тогда пропитания в лесах мало, так как всё покрыто снегом.

Таких животных мы нередко встречаем на окраинах городов за разграблением мусорок. При этом устройство свалок на окраинах тоже является одним из привлекающих факторов для диких зверей.

— Говорят, что в Москве за последние годы лисы освоились и даже начали занимать нишу бродячих собак. Ранее к людям прибились некоторые виды птиц — теперь их называют синантропными видами — синицы, голуби, галки и т. д. Могут ли появиться новые синантропные животные?

— Да, новые синантропы (животные, растения и микроорганизмы, образ жизни которых связан с человеком. —RT) могут появиться. Дело в том, что люди начинают ухаживать за дикими животными, подкармливать их, это ещё больше выманивает зверей из их естественной среды обитания. И это плохо, так как мы сами провоцируем появление синантропов. При этом мы не обследуем этих животных, не знаем, какие бактериальные и вирусные заболевания они могут переносить. А ведь зоонозные инфекции опасны и для людей, и для домашних животных.

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Кроме того, важно понимать, что животное всегда остаётся диким, в любой момент оно может проявить агрессию и стать опасным для человека. Подкармливая таких зверей, нужно понимать всю ответственность, которую мы берём на себя, и всю ту опасность, с которой мы можем столкнуться.

— Можно ли при встрече с животным как-то понять, что оно больно бешенством?

— По чисто визуальным признакам понять, что животное больно бешенством, можно, только если болезнь уже находится в клинической стадии и заметны симптомы, такие как водобоязнь, слюнотечение, светобоязнь и агрессия. Однако заразным животное становится раньше, ещё до проявления симптоматики. Поэтому лучше держаться подальше от диких животных, а также бродячих собак, не контактировать с ними.

— Как вести себя, если встретил на улице дикое животное?

— Сложно давать советы о том, как вести себя при встрече с диким животным на улице, потому что всё зависит от исходного состояния животного. Если оно настроено агрессивно и голодно, то, к сожалению, человека мало что спасёт. Как минимум не рекомендуется бежать, потому что любое животное быстрее и сильнее. Например, можно притвориться мёртвым при встрече с медведем — так делают исследователи, которые выезжают в различные северные экспедиции в Мурманск, в Архангельск и на побережье Белого моря. Животное, если оно не голодно, может просто поиграть с вами, может нанести травмы лапами. Однако такие игры тоже могут закончиться плачевно, так как нужно учитывать, что у медведя достаточно мощные лапы, вооружённые острыми когтями. Поэтому любая встреча с диким зверем может закончиться для человека трагически, никаких надёжных рецептов спасения просто нет. Всё зависит от ситуации и от того, как себя поведёт конкретное животное.

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— Например, еноты и лисы часто разоряют огороды. Как обезопасить свои владения?

— Есть различные виды ограждений. Существуют специальные заборы, похожие на ловушки, где используется ультразвук, который отпугивает зверей. И конечно, можно использовать разные «дедовские» методы в виде чучел и пугал на огородах.

— Есть ли в России специальные программы для отлова диких зверей?

— Да, такие программы есть, но они отличаются в зависимости от конкретного региона и вида животных. Есть и федеральная государственная программа по отлову таких зверей.

Также для контроля бешенства ведётся учёт численности животных. В зависимости от того, какая в регионе эпидемическая ситуация, государственная ветеринарная служба занимается разработкой различных мероприятий по профилактике и контролю конкретного заболевания. В его рамках прописаны определённые нормативные документы и рекомендации о том, как нужно проводить контроль численности популяции лис, кабанов и ряда других плотоядных животных.

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Однако нужны дополнительные меры безопасности. Правильная организация мест утилизации твёрдых бытовых отходов является не только ключевым вопросом в решении проблем с выходом диких животных в города, но и позволит решить множество других экологических вопросов. Необходимо соблюдать закон и все прописанные нормативно-правовые акты. Да, полностью контролировать процесс выхода животных из леса мы не можем. Однако ограждение мусорных полигонов и свалок и другие подобные меры позволят минимизировать появление в городе диких зверей.

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— Как участившиеся выходы диких животных влияют на экосистему города и леса? Какие могут быть последствия у этого явления? И не утратят ли опасные хищники, такие как медведи и волки, страх перед человеком?

— Когда животные выходят из леса — это опасно не только для человека, но и для них самих. Многие животные гибнут под колёсами автомобилей, подвергаются иногда некорректно проведённому отлову и т. д. Особенно если речь идёт и о редких видах — столкновение таких животных с человеком является дополнительной угрозой для их уязвимых популяций.

Что касается страха перед человеком, то он есть у всех диких зверей — это их инстинкт самосохранения. Как я ранее упоминала, потерять страх животные могут в силу определённых заболеваний. Например, бешенство в процессе своего развития оказывает воздействие на мозговую ткань зверя и приводит к тому, что он теряет страх перед человеком. Здоровое животное, которое не голодает и чья среда обитания не разрушена, никогда не выйдет в город.