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Более 50 животных в Новой Москве выпустили в естественную среду обитания

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Более 50 животных в Новой Москве выпустили в естественную среду обитания после реабилитации.
Более 50 животных в Новой Москве выпустили в естественную среду обитания
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Так, выпустили две лисы, енотовидную собаку, пять соколов-пустелег, два ястреба-перепелятника и других животных.

Отмечается, что многим животным, содержащимся в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, требовалась реабилитационная, ветеринарная помощь, другие оказались в несвойственной им городской среде, к которой животные не были готовы.

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, птицы часто попадают в центр реабилитации. Некоторые из них являются редкими и занесены в Красную книгу Москвы.

Глава центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Виталий Ратнер отметил, что лис в возрасте полутора-двух месяцев подобрали в одной из школ Новой Москвы.

Поступившим животным была оказана необходимая помощь, на данный момент они готовы жить на воле.

Также отмечается, что в 2023 году запланирован выпуск более 250 особей зайцев на территории ТиНАО.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка зафиксировала тропу тропических харз.

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