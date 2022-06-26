«Мир практически всегда познаётся с помощью действий»: зоопсихолог — о восприятии животными окружающей действительности

Владельцы домашних питомцев склонны приписывать им человеческие мотивы и желания, однако следует помнить, что животные воспринимают реальность совсем иначе, чем люди. При этом то, как животное взаимодействует с окружающим его миром, во многом зависит не только от его видовой принадлежности, но и от индивидуального развития — эти качества закладываются в самом раннем возрасте, как и способность осуществлять коммуникацию с людьми. Об этом в интервью RT рассказала научный сотрудник и руководитель группы зоопсихологии Академии Московского зоопарка кандидат психологических наук Елена Федорович. По её словам, при выборе щенка следует прежде всего оценить поведение его матери по отношению как к людям, так и к собственным детёнышам. При этом, с её точки зрения, попытки приручить диких животных практически всегда обречены на неудачу.

— Елена Юрьевна, недавно было опубликовано исследование, в котором говорилось, что лучше всего способности выполнять команды человека развиты у собак-поводырей и пастушьих псов. При этом подчёркивалось, что воспитание и контакты с человеком играют очень большую роль в формировании поведения этих животных. Какую роль играет генетическая предрасположенность к определённому типу поведения у разных пород собак, а какую — воспитание? Можно ли скорректировать какие-то породные бихевиоральные особенности?

— Когда мы говорим о породных особенностях собак, нужно понимать, что в последние десятилетия они начали стираться, потому что в городах эти животные уже долгое время содержатся как домашние питомцы, а не как служебные или охотничьи собаки. А к обитающим в домах животным требования у хозяев достаточно универсальны. И сейчас собаки отбираются заводчиками и будущими хозяевами зачастую уже именно в соответствии с этими требованиями, хотя порой и не целенаправленно.

При этом изначально породы собак были действительно созданы для выполнения разного рода функций — сторожевых, охотничьих, пастушьих. Породные предпосылки влияют на то, насколько легко сформировать у собаки определённые поведенческие характеристики. Например, гончие собаки выводились для того, чтобы преследовать дичь с лаем, а борзые должны это делать молча. Поэтому у гончих навык преследования дичи с лаем формируется легко, а у борзой — с очень большим трудом.

— То есть, если хозяин хочет, чтобы собака имела определённые, предписанные породой особенности, он должен всё равно заниматься дрессировкой, специально выращивать щенка?

— Играет роль не только дрессировка, важно также то, как вела себя мать щенка, как прошёл его онтогенез (формирование индивидуального поведения в результате взаимодействия между развивающимся организмом и средой. — RT). Роль играет и то, кормила ли щенка мама, как долго кормила, была ли она толерантна к своим щенкам, были ли у щенка однопомётники — братья и сёстры, когда его перевели в новый дом. Важно и то, какие условия были в этом доме: находился щенок в группе других собак и выращивался в вольере либо же рос среди людей. Всё это влияет на его раннюю социализацию и дальнейшие возможности обучать животное и формировать у него специализированные навыки.

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Про собаку, способную взаимодействовать с представителями своего и другого видов, разрешать конфликты мирным путём, выращивать собственное потомство и т. д., говорят, что она социализирована. Это уже устоявшийся термин, хотя есть мнение, что к собакам его применять не очень корректно. Способность собаки не испытывать тревогу в присутствии людей, понимать мимику человека, подаваемые им сигналы — эти качества формируются у щенков, матери которых сами были толерантны к человеку. Чтобы подобрать подходящего щенка, следует смотреть не столько на него самого, сколько на его мать, её поведение по отношению к людям и к своим щенкам. В первые дни после рождения детёнышей мать должна находиться вместе с ними, вылизывать их, переворачивать, согревать, кормить в расслабленной, удобной для щенков позе.

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Например, собака, живущая в дикой среде, или просто плохо социализированная собака будет тревожиться, если во время кормления щенков к ней будут приближаться люди. Она может даже проявлять смещённую агрессию к щенкам. В то же время хорошо социализированная собака спокойно подпускает людей к себе и детёнышам. Это важный момент для выбора щенка, которому предстоит стать домашним питомцем, — а мы сейчас говорим именно о таких собаках.

Добавлю, что для развития коммуникативных способностей у собаки очень важны игры со сверстниками в щенячьем возрасте.

— Если одомашненное животное попадает в дикую среду или рождается в ней, без общения с человеком, оно дичает? Или всё же сохраняет отчасти качества домашнего животного?

— В зависимости от того, как проходил ранний онтогенез и подростковый период у таких щенков, у них может формироваться разное отношение к человеку. Собаки, которые родились и провели первые четыре месяца жизни вдали от людей, относятся к людям специфически, чувствуя себя комфортно только на большой дистанции. Их возможности к социализации по отношению к человеку очень ограничены. Помещать таких собак в семьи, искать им владельцев — большая ошибка. Эти собаки будут испытывать постоянный стресс, находясь среди людей. Они не воспринимают человека как своего социального партнёра, которому можно довериться. Таких животных называют феральными.

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— Может ли человек приручить животных диких, неодомашненных видов? И если детёныш такого животного родится рядом с людьми, будет ли проще его приручить?

— Вопреки устоявшемуся мнению, детёныш дикого животного, выращенный человеком, опаснее, чем взрослое дикое животное, пойманное в природе. Выращенное человеком дикое животное всегда опасно, особенно после наступления у животного половой зрелости. Многие эксперименты по содержанию таких особей в домах ограничиваются подростковым, игровым периодом, после чего животные рано или поздно перемещаются в клетку или вольер. Приручить дикое животное без отбора во многих поколениях, как это было с одомашненными видами, нельзя. Отмечу, что под приручённым животным я подразумеваю то, которое безопасно для людей.

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Есть объяснение тому, почему дикие животные, выращенные человеком, более опасны. Дело в том, что одна из функций матери — обеспечение эмоциональной стабильности детёныша, она становится фигурой привязанности, которая обеспечивает детёнышу снижение стресса. Известно, что у детёнышей млекопитающих, лишённых отзывчивой на их запросы матери, даже иначе формируются такие структуры мозга, как миндалевидное тело и гиппокамп. В дальнейшем такие животные более эмоционально непредсказуемы, неуравновешенны. При этом они достаточно пугливы, боятся новизны, с трудом могут преодолевать стресс. И, соответственно, им незнакомы разные оттенки эмоций — только страх или агрессия.

— Бывают ли у животных психологические расстройства, как у людей?

— Таких, как у людей, не бывает, конечно. Но случаются неврологические расстройства, могут формироваться фобии, с возрастом ухудшаются когнитивные способности. Если у обычно дружелюбной собаки начинаются отклонения в поведении и она становится тревожной или агрессивной, сначала следует выяснить, нет ли проблем с физическим здоровьем. И если дело не в этом, тогда уже следует обращаться к специалисту по коррекции поведения.

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Проблема в том, что в большинстве случаев для коррекции проблемного поведения домашнего животного необходима работа с хозяевами. Но нередки ситуации, когда хозяева подсознательно не хотят изменять своё поведение по отношению к питомцу, хотя и обращаются за помощью к специалисту.

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— Как это бывает с детьми, ведь детская психотерапия тоже подразумевает работу со всей семьёй…

— Да, это называется триангуляция, когда взаимодействие между двумя членами группы осуществляется через третью фигуру. Что касается собак, то хорошо социализированная собака прекрасно читает нашу невербалику, напряжённость, позы, мимику, жесты.

— Понятно, что животные не могут мысленно оперировать абстрактными символами, как человек, но какие эмоции и чувства им доступны?

— Чувства и эмоции делятся на первичные и вторичные. Первичные — это страх, агрессия, радость облегчения, боль. Они есть у всех млекопитающих. Отрицательные эмоции возникли на первых этапах эволюции. А позитивные базовые эмоции богато представлены у животных, которые живут группами, они служат для поддержания взаимодействия внутри группы. И чем сложнее устройство такой группы, тем разнообразнее оттенки эмоций.

А вторичные эмоции, такие как ревность, чувство вины, зависти, — присущи только человеку. Все они связаны с теми критериями нравственности, представлениями о добре и зле, которые приняты в человеческом обществе.

Животные, в отличие от людей, живут всегда в ситуации «здесь и сейчас», они не могут мысленно путешествовать во времени, как мы. Поэтому они реагируют на поведение хозяев именно в текущий момент. Плюс животные не способны демонстрировать не те эмоции, которые испытывают.

— Иногда сравнивают психологию собак и совсем маленьких детей. Корректно ли говорить о сходстве?

— Нет. Подобные ассоциации идут из подсознания, потому что многие к домашним питомцам относятся как к детям. Замечено, что у владельцев животных подчас даже меняется темп речи, тональность, когда они обращаются к питомцам, речь похожа на ту, какую обычно используют при общении с детьми. И поэтому же собакам пытаются приписать качества детей, но это неверно. Мы должны помнить, что собака всё равно остаётся представителем вида Canis familiaris, и понимать, что у неё могут быть свои потребности и свои «взгляды на то, что хорошо, а что плохо».

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— Не секрет, что владельцы обычно склонны очеловечивать своих питомцев, приписывать им антропоморфные качества. А как на самом деле устроена психика животных? Какими категориями мыслят животные?

— Без антропоморфизма — приписывания животным человеческих мотивов, желаний, нравственности и т. п., — большинство людей просто потеряли бы мотивацию заводить домашнего питомца. Ведь в этом случае те же собаки не выполняют никаких практических функций, не помогают пасти скот, не охраняют и т. п. С другой стороны, из-за тотального автоморфизма при восприятии домашних питомцев зачастую потребности животных не вполне удовлетворяются. Конечно, собаки могут приспосабливаться к разным условиям. Однако люди, которые содержат домашних питомцев, должны помнить о том, что, хотя все мы живём в одном для всех физическом мире, представители каждого биологического вида способны воспринимать и взаимодействовать только с какой-то частью этого общего мира. В науке это называется «умвельт» — мир, который тебя окружает.

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Например, у собак обоняние развито несравненно лучше, чем у людей. И для неё прогулка — это не только зрительные впечатления, но и обонятельные. Собака может очень долго обнюхивать какие-то неэстетичные, с точки зрения человека, предметы, для неё это важно. А хозяева обычно в таких случаях собаку тянут на поводке, не понимая, что она живёт в несколько ином мире.

Очень большую роль играют в формировании восприятия тех или иных видов их физические возможности. Например, люди производят множество манипуляций руками. А конечности собак дают совсем другие возможности — для рытья, прыжков, бега… Мир практически всегда познаётся с помощью действий, через движение — это формирует психологическое восприятие. Поэтому, чтобы понять, как представители того или иного вида животных воспринимают мир, следует обращать внимание на то, какие действия они могут производить.

Работа таможенного поста в аэропорту Внуково.

АГН «Москва»

При этом спектр восприятия мира — умвельт — ограничен не только видовыми особенностями, но и онтогенезом конкретной особи.

То есть, например, если щенка рано отобрать у матери, лишить игр со сверстниками, поместить в пустую квартиру, не выводить на прогулки, то в будущем это существенно ограничит ту часть окружающего мира, который он сможет освоить. И наоборот — богатые возможности для развития поведения, предоставленные щенкам в раннем возрасте, позволяет расширить их «психологические миры» в будущем.

Могу привести такой пример: щенкам овчарки, которая была обучена искать взрывчатку, позволяли в возрасте 10—12 недель ходить вместе с ней на «службу». И когда щенки подросли, их оказалось проще научить искать взрывчатку, чем обычных собак этой породы. Так что мать своей активностью намечает зоны и объекты, которые имеют значение. А собачка, чей умвельт ограничен, которая всю жизнь провела в дамской сумочке, не сможет вырастить щенков с богатым восприятием мира, даже если мы будем специально заниматься их развитием.