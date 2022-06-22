«Важный регулятор»: как серотонин влияет на характер потомства и возникновение рака

Российские учёные в составе международной научной команды выяснили, как повышенный уровень гормона серотонина в организме беременных влияет на объем надпочечников у детёнышей. Удалось установить, что серотонин способен ограничивать рост эндокринной ткани. Это влияет на поведение потомства — низкий уровень гормонов надпочечников, адреналина и норадреналина делает особей более любопытными и дружелюбными. Полученные выводы относятся не только к лабораторным грызунам, но и к людям, отмечают учёные. Исследователи также выяснили, что серотонин является важным ограничителем чрезмерного роста некоторых тканей в организме и предзлокачественных изменений. Авторы работы надеются, что полученная информация поможет в будущем найти новую стратегию борьбы с некоторыми типами онкологических опухолей.

Группа российских учёных совместно с европейскими коллегами изучили влияние уровня серотонина в организме беременных самок грызунов на формирование надпочечников будущего потомства. Как отмечают авторы работы, полученные результаты могут в перспективе помочь в поиске новых методик лечения злокачественных опухолей некоторых типов.

Исследование провели учёные из Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН, Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, Научно-исследовательского института фармакологии имени В.В. Закусова, Института цитологии РАН, Института трансляционной биомедицины, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН в коллаборации с коллективами Каролинского института (Швеция), Медицинского университета Вены (Австрия) и международных научных институтов Германии, Чехии, Италии и Франции. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

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© Andrew Brookes

В рамках опытов беременным лабораторным грызунам вводили вещество, которое преобразовывалось в организме животных в гормон серотонин. Это делалось на этапе развития эмбриона, когда у него происходила дифференцировка (формирование. — RT) хромаффинных (эндокринных. — RT) клеток из клеток-предшественников (стволовых клеток. — RT)

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Эти клетки имеют рецепторы к гормону серотонину. Исследователям удалось выяснить, что активация серотониновых рецепторов клеток эмбриона путём повышения уровня гормона в организме беременной самки приводит к уменьшению объёма мозгового вещества надпочечников у детёнышей.

Учёные пришли к выводу, что изменения возникают только в том случае, если уровень серотонина достигает определённого порога.

«Паракринная регуляция (тип воздействия гормона на клетку. — RT), зависимая от серотонинового рецептора HTR3A, ... выступает важным регулятором чрезмерного роста хромаффинных тканей и предзлокачественных изменений», — говорится в научной статье.

Как пояснила в беседе с RT одна из авторов статьи и руководитель проекта, доктор биологических наук, руководитель лаборатории сравнительной физиологии развития ИБР РАН Елена Воронежская, полученные выводы справедливы и по отношению к людям, поскольку учёные также исследовали человеческие эмбриональные клетки.

Руководитель проекта по гранту РНФ Елена Воронежская

© Пресс-служба РНФ

Эксперт объяснила, что в нормальной ситуации результатом деления клеток-предшественников являются хромаффинные клетки. Однако в случае сбоя клетки начинают делиться без остановки, в итоге возникает раковая опухоль. Чаще всего онкологические заболевания такого типа возникают у детей.

Исследователи предположили, что с теми опухолями, клетки которых имеют рецепторы к серотонину, можно бороться путём введения этого гормона.

Как отметила Елена Воронежская, сейчас у учёных есть надежда, что с помощью серотонина можно научиться сдерживать рост опухолей определённого типа, возникающих в процессе развития организма.

«Пренатальное программирование»

Учёные также изучили, как повышенный уровень серотонина в организме беременных грызунов влияет на поведение будущего потомства. Гормоны адреналин и норадреналин, выделяемые надпочечниками в ответ на стресс, помогают животному быстро ориентироваться в опасной ситуации и реализовывать защитные стратегии поведения.

Эмбрионы грызунов

© Пресс-служба РНФ

Исследователи провели опыты с генетически модифицированными линиями животных, неспособными вырабатывать серотонин, а также изучили поведение детёнышей самок с повышенным содержанием «гормона счастья» в организме. Оказалось, что грызуны с малым размером мозгового вещества надпочечников менее агрессивны и тревожны, при этом более любознательны и дружелюбны.

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Ещё одним объектом исследований стали дикие полёвки Сибири, для которых свойственны волны миграций. Как удалось установить, именно зверьки со сниженной выработкой адреналина и норадреналина обеспечивают миграцию вида, смену его ареала и освоение новых территорий.

«Обнаруженный нами серотонин — опосредованный механизм, который регулирует число хромаффинных клеток надпочечников, раскрывает один из возможных путей эпигенетической, то есть обусловленной внешними факторами, передачи информации от матери к детенышам. Он обеспечивает своего рода пренатальное программирование долгосрочных изменений в поведении потомков, что объясняет возникновение в процессе развития различных типов реакции на стресс», — пояснила одна из соавторов исследования, старший научный сотрудник ИБР РАН Виктория Мельникова.