Цифровая диагностика: как российская система искусственного интеллекта поможет найти не выявленные врачами заболевания
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Коллектив российских программистов усовершенствовал автоматическую электронную систему поддержки принятия врачебных решений Webiomed, расширив её возможности по выявлению подозрений на ряд опасных заболеваний. Об этом RT сообщила пресс-служба технологической платформы НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Система Webiomed, созданная в 2018 году для российских медицинских учреждений, представляет собой электронный комплекс прогнозной аналитики на основе методов машинного обучения. По данным разработчиков, это первая в России система искусственного интеллекта, зарегистрированная Росздравнадзором как программное медицинское изделие. Она анализирует обезличенные электронные карты пациентов с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений и выступает в роли вспомогательного «второго мнения» для лечащего врача.
Также её используют руководители учреждений здравоохранения для управленческих решений. Система способна не только определять стадию текущего заболевания, но и обнаруживать признаки других болезней, которые могли быть пропущены медиками во время обследования.
- Система Webiomed способна не только определять стадию текущего заболевания, но и обнаруживать признаки других болезней, которые могли быть пропущены медиками во время обследования
- РИА Новости
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Как рассказали RT в пресс-службе платформы НТИ, список выявляемых системой болезней постоянно расширяется и на сегодняшний день включает 43 заболевания, ранее их было 10. В этот список, помимо нарушений работы сердечно-сосудистой системы, вошли COVID-19, сахарный диабет, злокачественные новообразования, проблемы ЖКТ, депрессия, алкоголизм и другие смертельно опасные недуги.
«Увеличение прогностических способностей системы произошло благодаря существенному улучшению возможностей интерпретировать электронную медицинскую карту, включая обычные текстовые врачебные осмотры. Если в прошлом году наша система могла анализировать всего 50 признаков заболеваний, то сейчас мы умеем извлекать и понимать уже 300 таких признаков. Наша цель — в разы увеличить этот показатель за ближайший год», — пояснил Александр Гусев, директор по развитию бизнеса компании-разработчика.
Систему Webiomed уже применяют почти 80 медицинских организаций в России. По данным пресс-службы платформы НТИ, этот программный комплекс успешно используют поликлиники и больницы Кировской области и ЯНАО, а также Тульской, Мурманской и Волгоградской областей.
В настоящее время в системе хранится информация о 2,5 млн пациентов, включая 86 млн медицинских документов, в том числе результаты лабораторной, инструментальной диагностики, врачебных осмотров, данные профилактического обследования и выписные эпикризы.
«Компьютерные математические модели на основе машинного обучения дают возможность обрабатывать и анализировать большие массивы данных с высокой скоростью. При правильном использовании они способствуют существенному сокращению времени на интерпретацию данных. Так, например, доказано, что по точности работы с данными модели на 5—10% превосходят среднестатистического врача», — сообщили в пресс-службе платформы НТИ.