Цифровая диагностика: как российская система искусственного интеллекта поможет найти не выявленные врачами заболевания

Российские разработчики создали электронную систему прогнозной аналитики, которая способна по обезличенным медицинским данным пациентов не только помогать врачам принимать решения, но и обнаруживать заболевания. Для обработки информации в этом программном комплексе применяются методы машинного обучения — искусственного интеллекта. По словам создателей, система прошла успешное тестирование в ряде регионов РФ, а число выявляемых заболеваний выросло с 10 до 43.

Коллектив российских программистов усовершенствовал автоматическую электронную систему поддержки принятия врачебных решений Webiomed, расширив её возможности по выявлению подозрений на ряд опасных заболеваний. Об этом RT сообщила пресс-служба технологической платформы НТИ (Национальная технологическая инициатива).

Система Webiomed, созданная в 2018 году для российских медицинских учреждений, представляет собой электронный комплекс прогнозной аналитики на основе методов машинного обучения. По данным разработчиков, это первая в России система искусственного интеллекта, зарегистрированная Росздравнадзором как программное медицинское изделие. Она анализирует обезличенные электронные карты пациентов с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений и выступает в роли вспомогательного «второго мнения» для лечащего врача.

Также её используют руководители учреждений здравоохранения для управленческих решений. Система способна не только определять стадию текущего заболевания, но и обнаруживать признаки других болезней, которые могли быть пропущены медиками во время обследования.

Система Webiomed способна не только определять стадию текущего заболевания, но и обнаруживать признаки других болезней, которые могли быть пропущены медиками во время обследования

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Как рассказали RT в пресс-службе платформы НТИ, список выявляемых системой болезней постоянно расширяется и на сегодняшний день включает 43 заболевания, ранее их было 10. В этот список, помимо нарушений работы сердечно-сосудистой системы, вошли COVID-19, сахарный диабет, злокачественные новообразования, проблемы ЖКТ, депрессия, алкоголизм и другие смертельно опасные недуги.

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«Увеличение прогностических способностей системы произошло благодаря существенному улучшению возможностей интерпретировать электронную медицинскую карту, включая обычные текстовые врачебные осмотры. Если в прошлом году наша система могла анализировать всего 50 признаков заболеваний, то сейчас мы умеем извлекать и понимать уже 300 таких признаков. Наша цель — в разы увеличить этот показатель за ближайший год», — пояснил Александр Гусев, директор по развитию бизнеса компании-разработчика.

Систему Webiomed уже применяют почти 80 медицинских организаций в России. По данным пресс-службы платформы НТИ, этот программный комплекс успешно используют поликлиники и больницы Кировской области и ЯНАО, а также Тульской, Мурманской и Волгоградской областей.

В настоящее время в системе хранится информация о 2,5 млн пациентов, включая 86 млн медицинских документов, в том числе результаты лабораторной, инструментальной диагностики, врачебных осмотров, данные профилактического обследования и выписные эпикризы.