Цифровой врач: алгоритмы российских учёных помогут быстрее и эффективнее лечить COVID-19
- Reuters
- © Alexander Avilov/Moscow News Agency
Учёные Университета ИТМО создали систему алгоритмов, которая на основе анализа данных о болеющих COVID-19 и другими опасными заболеваниями предлагает врачу схемулечения для каждого пациента. Об этом RT сообщила пресс-служба вуза.
Алгоритмы основаны на российских и зарубежных официальных клинических протоколах. Как утверждают разработчики, система сопоставляет информацию из электронной медицинской карты пациента с базами данных о различных заболеваниях и их лечении, при этом используется метод анализа данных с помощью искусственного интеллекта (машинного обучения).
Изначально технология разрабатывалась для людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), но с приходом коронавирусной пандемии она была адаптирована для помощи пациентам с COVID-19. Каждый алгоритм используется для прогнозирования и уточнения отдельных показателей, в частности учитывает определённое количество препаратов и методов лечения, а также возможных состояний больного.
- С приходом коронавирусной пандемии система алгоритмов лечения Университета ИТМО настроена для помощи пациентам с COVID-19
- AFP
- © Yuri KADOBNOV
Также алгоритмы используют информацию о взаимодействии лекарственных препаратовиз баз Всемирной организации здравоохранения. Есть и специальные алгоритмы, считывающие, например, рентгеновские снимки. Как сообщили RT исследователи, система постоянно дополняется и развивается.
Благодаря новой разработке появляется возможность отслеживать каждый этап лечения, уверены учёные. Она шаг за шагом помогает врачу вести пациента и назначать препараты, в том числе способна предлагать альтернативу медикаментам или процедурам, если они по какой-то причине (например, финансовой) недоступны.
Система прошла ряд успешных тестов в нескольких медицинских учреждениях, в том числе в НМИЦ им. В.А. Алмазова. Разработчики и медики изучили более 300 реальных историй различных болезней (астма, ССЗ и рассеянный склероз), на основе которых создали несколько виртуальных пациентов с заболеваниями различной степени тяжести. Врачи подтвердили, что система позволяет им тратить в 2—4 раза меньше времени на различные действия.
«Система пометит всё, что сможет, даже если там нет проблем, а врач уже примет решение. При этом решение всегда остаётся за врачом — программа лишь подсвечивает «подозрительные» детали и рекомендует метод лечения», — заявила одна из разработчиков системы, доцент факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО Александра Ватьян.
В настоящее время перед учёными стоит задача объединения всех интерфейсов системы в единый программный комплекс, в котором пользователи — медики — могли бы обмениваться информацией и консультировать друг друга.
Прототип единой программы принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода будет представлен летом 2021 года. Первый выпуск программного комплекса будет полностью посвящён лечению COVID-19, в том числе с осложнениями в виде болезней сердца.
На базе прототипа будут выпускаться следующие версии с другим набором алгоритмов — для пациентов с ССЗ, онкологией и ещё рядом опасных заболеваний.
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