Цифровой врач: алгоритмы российских учёных помогут быстрее и эффективнее лечить COVID-19

Российские учёные разработали систему алгоритмов, которая способна на основе анализа данных о пациенте предложить врачу оптимальную схему лечения COVID-19. При этом окончательное решение будет принимать медик, сообщили RT в пресс-службе Университета ИТМО. Технологию создавали для работы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но из-за пандемии адаптировали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Система прошла ряд успешных тестов в нескольких медицинских учреждениях. В настоящее время она интегрируется в единую программу принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода, которая будет представлена летом 2021 года.

Учёные Университета ИТМО создали систему алгоритмов, которая на основе анализа данных о болеющих COVID-19 и другими опасными заболеваниями предлагает врачу схемулечения для каждого пациента. Об этом RT сообщила пресс-служба вуза.

Алгоритмы основаны на российских и зарубежных официальных клинических протоколах. Как утверждают разработчики, система сопоставляет информацию из электронной медицинской карты пациента с базами данных о различных заболеваниях и их лечении, при этом используется метод анализа данных с помощью искусственного интеллекта (машинного обучения).

Изначально технология разрабатывалась для людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), но с приходом коронавирусной пандемии она была адаптирована для помощи пациентам с COVID-19. Каждый алгоритм используется для прогнозирования и уточнения отдельных показателей, в частности учитывает определённое количество препаратов и методов лечения, а также возможных состояний больного.

С приходом коронавирусной пандемии система алгоритмов лечения Университета ИТМО настроена для помощи пациентам с COVID-19

AFP

© Yuri KADOBNOV

Также алгоритмы используют информацию о взаимодействии лекарственных препаратовиз баз Всемирной организации здравоохранения. Есть и специальные алгоритмы, считывающие, например, рентгеновские снимки. Как сообщили RT исследователи, система постоянно дополняется и развивается.

Благодаря новой разработке появляется возможность отслеживать каждый этап лечения, уверены учёные. Она шаг за шагом помогает врачу вести пациента и назначать препараты, в том числе способна предлагать альтернативу медикаментам или процедурам, если они по какой-то причине (например, финансовой) недоступны.

Система прошла ряд успешных тестов в нескольких медицинских учреждениях, в том числе в НМИЦ им. В.А. Алмазова. Разработчики и медики изучили более 300 реальных историй различных болезней (астма, ССЗ и рассеянный склероз), на основе которых создали несколько виртуальных пациентов с заболеваниями различной степени тяжести. Врачи подтвердили, что система позволяет им тратить в 2—4 раза меньше времени на различные действия.

«Система пометит всё, что сможет, даже если там нет проблем, а врач уже примет решение. При этом решение всегда остаётся за врачом — программа лишь подсвечивает «подозрительные» детали и рекомендует метод лечения», — заявила одна из разработчиков системы, доцент факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО Александра Ватьян.

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В настоящее время перед учёными стоит задача объединения всех интерфейсов системы в единый программный комплекс, в котором пользователи — медики — могли бы обмениваться информацией и консультировать друг друга.

Прототип единой программы принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода будет представлен летом 2021 года. Первый выпуск программного комплекса будет полностью посвящён лечению COVID-19, в том числе с осложнениями в виде болезней сердца.

На базе прототипа будут выпускаться следующие версии с другим набором алгоритмов — для пациентов с ССЗ, онкологией и ещё рядом опасных заболеваний.