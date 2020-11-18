Желатин, целлюлоза и наноточки: учёные создали умный антибактериальный гель для заживления ран

Российские и канадские учёные разработали основу для умного медицинского антибактериального пластыря из натуральных компонентов. Материал состоит из желатина и наномодифицированной целлюлозы, которые с помощью трёхмерного принтера наносятся на ткань в виде гидрогеля. Такой гель одновременно решает три задачи: способствует заживлению ран, борется с устойчивыми к антибиотикам бактериями, а также сигнализирует о необходимости своевременной замены пластыря.

Исследователи Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия) и Торонтского университета (Канада) создали гидрогель из биологических компонентов, который способен бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями, ускорять процесс заживления ран, а также сигнализировать о необходимости своевременной замены пластыря. Такой гель можно наносить на медицинские пластыри и повязки с помощью 3D-печати. Об этом сообщается в журнале Chemistry of Materials.

Гидрогель создан на основе желатина и наномодифицированной целлюлозы. Как отмечают исследователи, благодаря использованию таких компонентов появляется возможность создать слой, который поглощает ионы железа и лишает бактерии подпитки, при этом защищает рану и формирует благоприятную среду для естественного заживления. Мягкая и влажная текстура геля не даёт коже травмироваться, утверждают учёные.

«Наш гидрогель наносится на основу пластыря путём 3D-печати, что позволяет создать трёхмерный материал с уникальной структурой поверхности и пор. Основное отличие от разработок конкурентов — сочетание ранозаживляющих и антибактериальных свойств», — сообщила в беседе с RT доцент химико-биологического кластера Университета ИТМО Елена Кривошапкина.

Узнать о прекращении полезного действия пластырей и повязок на основе подобного материала можно будет, не снимая их, говорят специалисты. Умный гель способен напомнить о необходимости замены пластыря.

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«За счёт добавления в материал особых углеродных наноточек мы можем осуществлять визуальный контроль за процессами ранозаживления», — отмечает Кривошапкина.

По её словам, для такой проверки достаточно воздействия ультрафиолета на пластырь. Отсутствие свечения углеродных наноточек говорит о необходимости замены пластыря или повязки.

Как утверждают разработчики, в настоящее время ими уже получен прототип, который успешно прошёл тесты на биологических моделях — клетках и бактериях. В дальнейшем учёные планируют доклинические исследования, в том числе проведение тестов на животных.