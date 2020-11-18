Желатин, целлюлоза и наноточки: учёные создали умный антибактериальный гель для заживления ран

Короткая ссылка
Арсений Скрынников
Российские и канадские учёные разработали основу для умного медицинского антибактериального пластыря из натуральных компонентов. Материал состоит из желатина и наномодифицированной целлюлозы, которые с помощью трёхмерного принтера наносятся на ткань в виде гидрогеля. Такой гель одновременно решает три задачи: способствует заживлению ран, борется с устойчивыми к антибиотикам бактериями, а также сигнализирует о необходимости своевременной замены пластыря.
Желатин, целлюлоза и наноточки: учёные создали умный антибактериальный гель для заживления ран
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Исследователи Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия) и Торонтского университета (Канада) создали гидрогель из биологических компонентов, который способен бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями, ускорять процесс заживления ран, а также сигнализировать о необходимости своевременной замены пластыря. Такой гель можно наносить на медицинские пластыри и повязки с помощью 3D-печати. Об этом сообщается в журнале Chemistry of Materials.

Гидрогель создан на основе желатина и наномодифицированной целлюлозы. Как отмечают исследователи, благодаря использованию таких компонентов появляется возможность создать слой, который поглощает ионы железа и лишает бактерии подпитки, при этом защищает рану и формирует благоприятную среду для естественного заживления. Мягкая и влажная текстура геля не даёт коже травмироваться, утверждают учёные. 

«Наш гидрогель наносится на основу пластыря путём 3D-печати, что позволяет создать трёхмерный материал с уникальной структурой поверхности и пор. Основное отличие от разработок конкурентов — сочетание ранозаживляющих и антибактериальных свойств», — сообщила в беседе с RT доцент химико-биологического кластера Университета ИТМО Елена Кривошапкина.

Узнать о прекращении полезного действия пластырей и повязок на основе подобного материала можно будет, не снимая их, говорят специалисты. Умный гель способен напомнить о необходимости замены пластыря.

Также по теме
3D-принтер спас жизнь ребёнку: врачи распечатали пылесос для лёгких
Двухмесячный мальчик выжил благодаря 3D-печати. Настоящим прорывом в медицине стала новая модель аппарата искусственной вентиляции...

«За счёт добавления в материал особых углеродных наноточек мы можем осуществлять визуальный контроль за процессами ранозаживления», — отмечает Кривошапкина.

По её словам, для такой проверки достаточно воздействия ультрафиолета на пластырь. Отсутствие свечения углеродных наноточек говорит о необходимости замены пластыря или повязки.

Как утверждают разработчики, в настоящее время ими уже получен прототип, который успешно прошёл тесты на биологических моделях — клетках и бактериях. В дальнейшем учёные планируют доклинические исследования, в том числе проведение тестов на животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить