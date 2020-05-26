Виртуальная модель: учёные создали первую трёхмерную карту нейронов сердца

Исследователи из США создали наиболее полную нейроанатомическую карту сердца в 3D. На вращающейся разноцветной модели нервной системы видны все нейроны органа в высоком разрешении. Прототипом послужило сердце крысы, однако по нему врачи смогут изучать и сердце человека. По мнению разработчиков, полученная карта поможет решать медицинские проблемы в области кардиологии и неврологии, в том числе предотвращать инфаркты.

Учёные из нескольких медицинских учреждений США, представляющие разные дисциплины, в том числе неврологию и кардиологию, создали трёхмерную карту нервной системы сердца в высоком разрешении. Об этом сообщается в журнале iScience.

В настоящее время существуют виртуальные модели сети нейронов головного мозга, но для сердца аналогичная работа проведена впервые, отмечают исследователи.

«Единственный другой орган, для которого была разработана настолько же подробная трёхмерная схема строения в высоком разрешении, — это мозг. По сути, мы создали первую комплексную схему сердечной нервной системы, к которой другие исследователи могут обращаться по вопросам функционирования, физиологии и связей между различными нейронами», — заявил один из ведущих авторов проекта — профессор патологии, цитологии и анатомии Радж Вадиджепалли.

По мнению авторов, такого рода междисциплинарная работа позволит устранить пробелы в научной области на стыке кардиологии и неврологии, так как многие специалисты по сердечным заболеваниям недостаточно осведомлены о работе сети нейронов этого органа и даже не подозревают о существенном влиянии нейроанатомии на решение различных проблем со здоровьем.

«Внутрисердечная нервная система — огромный пробел в наших познаниях, вопрос, находящийся на стыке неврологии и кардиологии. Наша цель заключалась в том, чтобы устранить данный пробел за счёт составления схемы её анатомической структуры», — сообщил директор Института функциональной геномики и вычислительной биологии имени Дэниела Бо и один из ведущих авторов исследования доктор Джеймс Швабер.

Учёные создали трёхмерную модель нервной системы сердца

Прототипом для полученной виртуальной модели послужило сердце крысы, однако по нему можно изучать и нейроанатомию человеческих сердец, уверяют учёные. Также, по их мнению, проведённое исследование закладывает основу для разработки виртуальных карт и других важных органов.

Сформировать трёхмерную нейронную модель сердца крысы удалось благодаря кропотливой работе по объёмному сканированию всех фрагментов органа, разрезанного специальным алмазным ножом на тонкие части. Когда учёные получили изображение нервной системы сердца, у них появилась уникальная возможность анализировать функции отдельных групп нейронов.

Сравнивая сердца самцов и самок крысы, исследователи обратили внимание на существенные различия в работе их нервных систем. По-разному были организованы группы нейронов, иначе происходила экспрессия генов (трансляция наследственной информации). Дальнейшие исследования должны пролить свет на существенную разницу в сердечных заболеваниях у мужчин и женщин, полагают учёные.

Также они уверены, что лучшее понимание нейроанатомии сердца необходимо для поддержания здоровья этого органа. Ведь крепкая нервная система способна, например, защитить сердечную мышцу во время инфаркта, предотвратить внезапную смерть и проблемы с кровоснабжением.

Все применённые для создания карты сердца методы и технологии специалисты объединили в одной программе, выложенной для всех желающих онлайн. Так они решили привлечь других исследователей к воссозданию трёхмерных структур различных органов животных, в том числе печени и лёгких. Следующим органом для исследования по плану работы коллектива должно стать сердце свиньи, и только после этого учёные надеются создать полную нейроанатомическую карту сердца человека.