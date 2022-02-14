«Предлагаем повысить ответственность»: в Госдуме назвали сроки внесения закона о наказании за нападение бродячих собак
- РИА Новости
- © Илья Наймушин
До 21 февраля в Государственную думу будет внесён законопроект, регулирующий ответственность в случае нападения бездомных собак на людей. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тыс. рублей. Речь идёт о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность», — сказал Бурматов.
Аналогичный штраф (до 200 тыс. рублей) также предлагается ввести в отношении владельцев собак, допустивших, что их питомцы покусали граждан: «Подчёркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья».
Бурматов также считает правильным, если субъекты РФ получат дополнительные полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных. Например, речь идёт о предоставлении права регионам устанавливать запрет и вводить штрафы за самовыгул животных.
«Также предлагается дать регионам возможность пожизненного содержания животных в приютах. При необходимости не выпускать их в естественную среду обитания, обеспечивая доживание в приюте, пристраивая их в добрые руки, занимаясь содержанием», — подчеркнул Бурматов.
Кроме того, следует ввести ограничение мест, в которых могут выпускать отловленных собак: «Бывает, что отловят собак, берут их и выпускают на территорию детского сада или школы. Надо это однозначно прекратить».
По его словам, законодательная инициатива поступит на рассмотрение нижней палаты парламента на этой неделе.
С начала года в России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Наибольший резонанс вызвал эпизод, произошедший в посёлке Домна Читинского района Забайкальского края, в результате которого погибла семилетняя девочка.
После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства проанализировать случаи гибели людей из-за нападения бродячих собак и подготовить предложения по изменению действующего законодательства, которые позволят повысить безопасность населения и исключить подобные происшествия в будущем.
«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными», — говорилось в сообщении.
В СК с сожалением констатировали, что проблема нападения бродячих животных на людей не получает должного внимания, а в ряде субъектов её игнорируют чиновники: «Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и на региональном уровне».
Профильным комитетам Госдумы также было поручено подготовить предложения по изменению законодательства в связи с нападениями бродячих собак.
«Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечению безопасности граждан. Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов», — говорил председатель ГД Вячеслав Володин.
Позднее стало известно, что только за два дня в профильную рабочую группу поступило около 30 тыс. обращений по этому вопросу. Среди других предложений — выдача сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ ультразвуковых отпугивателей для защиты от бродячих собак.
9 февраля в Госдуму был внесён законопроект о государственно-частном партнёрстве при строительстве приютов для безнадзорных животных. Как отмечал Владимир Бурматов, инициатива уже получила положительный отзыв со стороны правительства. Документ могут принять в трёх чтениях в ходе весенней сессии.