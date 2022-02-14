«Предлагаем повысить ответственность»: в Госдуме назвали сроки внесения закона о наказании за нападение бродячих собак

На этой неделе в Госдуму внесут законопроект, вводящий наказание в случае нападения бездомных собак на людей. Так, чиновникам грозит штраф до 200 тыс. рублей, если пострадавший получил незначительный вред при нападении бродячих животных. Аналогичная санкция может ожидать владельцев собак, допустивших нападение питомцев на граждан. При этом в случае гибели или причинения тяжкого вреда здоровью речь пойдёт уже об уголовной ответственности. С начала 2022 года в России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на людей, некоторые из них завершились летальным исходом.

До 21 февраля в Государственную думу будет внесён законопроект, регулирующий ответственность в случае нападения бездомных собак на людей. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тыс. рублей. Речь идёт о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность», — сказал Бурматов.

Аналогичный штраф (до 200 тыс. рублей) также предлагается ввести в отношении владельцев собак, допустивших, что их питомцы покусали граждан: «Подчёркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья».

Бурматов также считает правильным, если субъекты РФ получат дополнительные полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных. Например, речь идёт о предоставлении права регионам устанавливать запрет и вводить штрафы за самовыгул животных.

«Также предлагается дать регионам возможность пожизненного содержания животных в приютах. При необходимости не выпускать их в естественную среду обитания, обеспечивая доживание в приюте, пристраивая их в добрые руки, занимаясь содержанием», — подчеркнул Бурматов.

Кроме того, следует ввести ограничение мест, в которых могут выпускать отловленных собак: «Бывает, что отловят собак, берут их и выпускают на территорию детского сада или школы. Надо это однозначно прекратить».

По его словам, законодательная инициатива поступит на рассмотрение нижней палаты парламента на этой неделе.

С начала года в России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Наибольший резонанс вызвал эпизод, произошедший в посёлке Домна Читинского района Забайкальского края, в результате которого погибла семилетняя девочка.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства проанализировать случаи гибели людей из-за нападения бродячих собак и подготовить предложения по изменению действующего законодательства, которые позволят повысить безопасность населения и исключить подобные происшествия в будущем.

«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными», — говорилось в сообщении.

В СК с сожалением констатировали, что проблема нападения бродячих животных на людей не получает должного внимания, а в ряде субъектов её игнорируют чиновники: «Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и на региональном уровне».

Профильным комитетам Госдумы также было поручено подготовить предложения по изменению законодательства в связи с нападениями бродячих собак.

«Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечению безопасности граждан. Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов», — говорил председатель ГД Вячеслав Володин.

Позднее стало известно, что только за два дня в профильную рабочую группу поступило около 30 тыс. обращений по этому вопросу. Среди других предложений — выдача сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ ультразвуковых отпугивателей для защиты от бродячих собак.

9 февраля в Госдуму был внесён законопроект о государственно-частном партнёрстве при строительстве приютов для безнадзорных животных. Как отмечал Владимир Бурматов, инициатива уже получила положительный отзыв со стороны правительства. Документ могут принять в трёх чтениях в ходе весенней сессии.