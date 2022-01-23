«Проблема не получает должного внимания»: в СК призвали доработать законодательство из-за нападений бродячих собак

Сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета России поручено подготовить предложения по улучшению законодательства, направленные на разрешение проблемы нападения бродячих собак на людей. Как отметили в ведомстве, сейчас соответствующий вопрос зачастую не получает должного внимания. Для предупреждения таких происшествий, в результате которых гибнут люди, требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне, подчеркнули в СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства проанализировать случаи гибели людей из-за нападения бродячих собак и подготовить предложения по изменению действующего законодательства, которые позволят повысить безопасность населения и исключить такие происшествия. Результат этой работы будет представлен руководству страны.

«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что потребность в законодательной реакции возникла на фоне из раза в раз повторяющихся происшествий с нападением бродячих животных на людей в разных регионах страны.

«К сожалению, эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют её. Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — подчеркнули в СК.

В частности, в сообщении говорится о как минимум пяти подобных случаях в Забайкальском крае за прошедший год. Причём ещё в 2021-м следователи уведомили губернатора региона Александра Осипова о необходимости безотлагательно принять меры, чтобы исключить нападения собак на людей. Однако никаких значимых действий в этом направлении предпринято не было.

Факты нападения бродячих собак на людей расследуются и в других регионах страны. В частности, в январе 2022 года было возбуждено уголовное дело о халатности в Краснодаре, где до этого фиксировались подобные происшествия.

Кроме того, следователи работают над правовой оценкой действий/бездействия сотрудников администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской и Воронежской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Бурятии, Якутии и других регионах.

В Красноярске идёт судебный процесс в отношении бывшего чиновника, чьё небрежное отношение к службе привело к увеличению числа безнадзорных собак на территории города и происшествий с их участием. Ранее в Брянске, где в 2019-2020 гг. в результате нападения собак погибли три женщины, был осуждён глава комитета по ЖКХ городской администрации.

Глава СК потребовал от подчинённых дальнейшего принятия исчерпывающих мер по расследованию подобных случаев, напомнив о личной ответственности руководителей территориальных подразделений за принятие мер, которые могут предупредить подобные инциденты.

«В каждом случае будут тщательно проверяться обоснованность принимаемых процессуальных решений и полнота проведённого расследования», — заявили в СК.

Нападения собак в Забайкалье и Якутии

Накануне, 22 января, в посёлке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка. Как сообщил СК, тело ребёнка обнаружили на одном из пустырей со следами нападения животных. Предположительно, девочка стала жертвой нападения бездомных собак. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Также на russian.rt.com Глава администрации Читы выступил за изменение закона об отлове безнадзорных животных

Губернатор региона Александр Осипов встретился с жителями посёлка, где произошло ЧП, и пообещал организовать оперативный отлов бездомных собак. Кроме того, он объявил о запуске дополнительного автобуса для перевозки школьников, рассказал о планах улучшить уличное освещение, пообещал уделить внимание графику вывоза мусора, который, по его словам, является одной из причин скопления собак.

Также он заявил о необходимости внести изменения в федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — заявил Осипов.

Ещё один резонансный инцидент произошёл в конце декабря в Якутске, где стая бродячих собак загрызла сотрудницу Северо-Восточного федерального университета. В результате вводился локальный режим ЧС и режим повышенной готовности во всём городе.

17 января 2022-го в мэрии Якутска сообщили, что с момента ЧП специалисты отловили почти 500 безнадзорных собак. Незадолго до этого в городе сообщили, что действующий пункт передержки животных будет расширен, чтобы вмещать до 3 тыс. собак. На момент публикации этих сведений в учреждении содержались около 1 тыс. животных.