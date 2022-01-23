Глава администрации Читы выступил за изменение закона об отлове безнадзорных животных
- РИА Новости
«Многие политики и общественники из разных регионов уже поддержали идею внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Я — в их числе», — написал Сапожников в Instagram.
По его словам, проблема безнадзорных животных является острой практически для всех городов Сибири и Дальнего Востока.
22 января следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкалья в результате нападения собак.
После этого губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.