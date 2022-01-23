Глава Забайкалья высказался в пользу изменения закона об отлове безнадзорных животных

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — заявил Осипов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

О ходе расследования дела доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.