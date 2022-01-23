Глава Забайкалья высказался в пользу изменения закона об отлове безнадзорных животных
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«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — заявил Осипов.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.
О ходе расследования дела доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.