Глава Забайкалья высказался в пользу изменения закона об отлове безнадзорных животных

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Глава Забайкалья высказался в пользу изменения закона об отлове безнадзорных животных
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  • © Nikolay Titov

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — заявил Осипов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

О ходе расследования дела доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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