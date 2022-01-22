Бастрыкину доложат о ходе расследования гибели ребёнка из-за нападения собак в Забайкалье
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.