СК проверит информацию о нападении собаки на ребёнка в Коломне

Организовано проведение доследственной проверки после сообщений СМИ о нападении собаки на четырёхлетнего ребёнка в Коломне.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольгу Врадий.

«22 января 2022 года в СМИ появилась информация о нападении собаки на четырёхлетнего мальчика в парке имени Зайцева в Коломне. С полученными укушенными ранами ребёнок был госпитализирован, ему была оказана необходимая медицинская помощь», — сказала Врадий.

Следственным отделом по Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.