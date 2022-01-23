Власти окажут материальную помощь семье девочки, погибшей при нападении собак в Забайкалье
- Legion-Media
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета», — говорится в заявлении.
Отмечается, что вместе с этим Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку семье погибшей.
«Также край возьмёт на себя расходы, связанные с погребением девочки», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.
Позднее Осипов заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.