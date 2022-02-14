В Госдуме назвали сроки внесения проекта о штрафах и наказании за нападение бродячих собак

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что законопроект, регулирующий ответственность в случае нападения бездомных собак на людей, внесут в Госдуму в феврале текущего года.

«Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тыс. руб. Речь идёт о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам», — цитирует РИА Новости заявление Бурматова.

По его словам, законопроект внесут в Госдуму на этой неделе.

Уточняется, что изменения вносятся в КоАП.

«Этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — подчеркнул депутат.

Ранее Бурматов в беседе с RT назвал шаги по урегулированию проблемы с бездомными собаками.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ ультразвуковые отпугиватели для защиты от нападений бездомных собак.