Депутат ГД Сухарев предложил выдать правоохранителям и работникам ЖКХ отпугиватели собак
- РИА Новости
В обращении законодатель отметил, что в стране участились случаи нападения бродячих собак на людей. Только в течение последних недель в разных регионах страны произошло несколько нападений, сведения о которых попали в средства массовой информации.
Собаки стаями бродят по улицам, дворам и паркам населённых пунктов, создавая реальную угрозу жизни и здоровью взрослых и детей, которые в силу своих физических возможностей являются наиболее уязвимыми и не могут защититься, отметил парламентарий.
«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность обеспечения сотрудников правоохранительных органов, работников муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства спецсредствами ультразвуковыми, световыми приборами или иными устройствами отечественного производства для отпугивания собак, которыми они смогут оперативно воспользоваться при возникновении экстренных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в тексте обращения.
Ранее проверка Генпрокуратуры России обнаружила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы с бродячими собаками.
Кроме того, в ведомстве предложили разработать критерии немотивированной агрессии бродячих собак.