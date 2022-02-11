Депутат ГД Сухарев предложил выдать правоохранителям и работникам ЖКХ отпугиватели собак

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ ультразвуковые отпугиватели для защиты от нападений бездомных собак. Копия письма на имя вице-премьера Юрия Борисова есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Сухарев предложил выдать правоохранителям и работникам ЖКХ отпугиватели собак
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в стране участились случаи нападения бродячих собак на людей. Только в течение последних недель в разных регионах страны произошло несколько нападений, сведения о которых попали в средства массовой информации.

Собаки стаями бродят по улицам, дворам и паркам населённых пунктов, создавая реальную угрозу жизни и здоровью взрослых и детей, которые в силу своих физических возможностей являются наиболее уязвимыми и не могут защититься, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность обеспечения сотрудников правоохранительных органов, работников муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства спецсредствами ультразвуковыми, световыми приборами или иными устройствами отечественного производства для отпугивания собак, которыми они смогут оперативно воспользоваться при возникновении экстренных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в тексте обращения.

Ранее проверка Генпрокуратуры России обнаружила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы с бродячими собаками.

Кроме того, в ведомстве предложили разработать критерии немотивированной агрессии бродячих собак.

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