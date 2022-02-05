В Забайкалье из-за нападений собак введён режим повышенной готовности

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Правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.

«В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что данный режим исключит пребывание безнадзорных животных на территории населённых пунктов.

Режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Ранее прокуратура организовала проверку после сообщений о нашествии бродячих собак на улицах Великого Новгорода.

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