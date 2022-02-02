В Новгородской области организовали проверку сообщений о нашествии бродячих собак
- РИА Новости
- © Анастасия Макарычева
«Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области организовала проверку по информации, размещённой в сети Интернет. Как следует из публикации, жители домов на улицах Волотовская и Псковская в городе Великом Новгороде страдают от нашествия бездомных собак», — сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что стая собак обосновалась на детской площадке между многоквартирными домами на этих улицах.
Ранее в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за нападений безнадзорных животных.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей вследствие нападений бродячих собак в регионах.
Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, какие действия необходимо предпринять в случае нападения бродячих собак.