В Новгородской области организовали проверку сообщений о нашествии бродячих собак

Прокуратура организовала проверку после сообщений о нашествии бродячих собак на улицах Великого Новгорода. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области организовала проверку по информации, размещённой в сети Интернет. Как следует из публикации, жители домов на улицах Волотовская и Псковская в городе Великом Новгороде страдают от нашествия бездомных собак», — сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что стая собак обосновалась на детской площадке между многоквартирными домами на этих улицах.

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