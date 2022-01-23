Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон, чтобы обезопасить людей от бродячих собак

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах.
Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон, чтобы обезопасить людей от бродячих собак
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«В связи с очередным случаем гибели ребёнка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил... проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», — говорится в заявлении на сайте СК.

Отмечается, что в соответствующих предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере.

«В том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

Позднее губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.

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