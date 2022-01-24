Госдума с властями регионов и зоозащитниками выработает решение проблемы бродячих собак

В течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«На Совете Госдумы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства», — написал он в Telegram.

Володин пояснил, что речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными.

Также будут рассматриваться дополнительные меры поддержки гражданских инициатив, направленные на оказание помощи животным и создание приютов.

«Выработкой предложений займётся рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды», — добавил спикер Госдумы.

Ранее Володин на фоне нападений бездомных собак на людей призвал ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию в регионах.

На Камчатке в городе Вилючинск следователи начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика. Также 22 января в Забайкальском крае возбудили дело после гибели семилетней девочки из-за нападения собак. Кроме того, в Краснодаре после нападения собак на прохожих возбудили дело о халатности.