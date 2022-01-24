Володин призвал ввести ответственность для чиновников на фоне нападений бездомных животных

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне смертельных нападений бездомных собак на людей призвал ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию в регионах.

Он заявил, что ситуацией с бродячими животными никто системно не занимается до тех пор, пока не случится трагедия.

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он также предложил проработать ряд мер поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов: частные приюты для животных, освобождённые от налога на землю, с выделением грантов на строительство таких приютов.

«Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания... оказывает помощь», — подытожил спикер Госдумы.

Он также подчеркнул, что уничтожение бездомных животных не является выходом из ситуации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

Позднее губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.

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