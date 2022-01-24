Следователи начали проверки по факту нападения стаи собак на ребёнка в Камчатском крае

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На Камчатке в городе Вилючинск следователи начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

«Организована процессуальная проверка обстоятельств нападения бесхозных собак на ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, на восьмилетнего мальчика напала стая бродячих собак, которую быстро смог отогнать прохожий.

Медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне нападений бездомных собак на людей призвал ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию в регионах.

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