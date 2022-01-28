Кинолог Уражевский дал советы по поведению в случае нападения бродячих собак

Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, какие действия необходимо предпринять в случае нападения бродячих собак.

«Если вы встретили гуляющих собак, не надо махать пакетом, сумкой, потому что вы, наоборот, провоцируете ситуацию. Лучше если вы будете спокойно продолжать своё движение. Если контакт уже произошёл и стая бездомных собак к вам приближается — остановиться, повернуться спиной к какому-то ограждению, дереву, на которое, возможно, вы сможете залезть», — рассказал Уражевский.

Он также отметил, что если рядом есть люди, необходимо позвать их на помощь.

«Если у вас в руке есть какой-то предмет, лучше его высоко поднять, потому что у собак прекрасный нюх, но очень плохое зрение, поэтому если они видят что-то непривычное и большой силуэт, то предпочтут отойти», — уточнил специалист.

Кинолог также призвал не пытаться отбиваться, так как животное может подумать, что вы нападаете.

Остановить агрессию, сбить собаку с толку можно, аккуратно и нерезко распылив дезодорант, парфюм или баллончик, добавил эксперт.

«Самое главное, что в обществе не может и не должно быть нападений бездомных собак. Их не должны убивать, поэтому нужно менять закон... У каждой собаки должен быть дом, это домашнее животное. Необходимо строить приюты, которые должны выполнять свои функции: быть чистыми, собаки должны быть привиты», — пояснил он.

Собеседник RT добавил, что во многих регионах просто нет приютов, а там, где есть, они, по словам кинолога, переполнены и находятся «в жутком состоянии».

«И главное — нет информации, потому что мы должны найти своё животное, если оно убежало. Должен быть сайт, куда вы можете зайти и увидеть — по описанию, по породе, по размеру», — заключил Уражевский.

Ранее сообщалось о том, что в Астраханской области мужчина погиб в результате нападения стаи собак.

Кроме того, стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на четырёхлетнего ребёнка в подмосковной Коломне.

Также в Читинском районе Забайкальского края было обнаружено тело семилетней девочки на одном из пустырей со следами нападения животных.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей вследствие нападений бродячих собак в регионах.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что в течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.