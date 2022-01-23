СК возбудил дело о халатности после нападения собаки на ребёнка в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на четырёхлетнего ребёнка в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил дело о халатности после нападения собаки на ребёнка в Подмосковье
  • РИА Новости

«По результатам доследственной проверки о причинении телесных повреждений ребёнку в результате укуса собаки, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (Халатность)», — говорится в сообщении.

По данным СК, утром 21 января в одном из парков в Коломне местная жительница с сыновьями девяти и четырёх лет увидела собаку без ошейника и намордника.

«Посчитав, что собака могла потеряться, женщина начала её фотографировать. После чего собака стала вести себя агрессивно, напала на младшего из мальчиков и укусила в область лица», — добавили в пресс-службе.

Как отмечается, ребёнок в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах.

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