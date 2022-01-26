В Астраханской области мужчина погиб в результате нападения стаи собак

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Житель Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК России.
В Астраханской области мужчина погиб в результате нападения стаи собак
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате нападения бездомных собак по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность)», — информирует пресс-служба.

По данным следствия, стая бродячих собак напала на 58-летнего местного жителя, который шёл на работу.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.

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