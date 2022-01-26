В Астраханской области мужчина погиб в результате нападения стаи собак
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- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате нападения бездомных собак по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность)», — информирует пресс-служба.
По данным следствия, стая бродячих собак напала на 58-летнего местного жителя, который шёл на работу.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Ранее сообщалось, что в течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.
До этого следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в Читинском районе Забайкальского края в результате нападения собак.