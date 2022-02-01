В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за нападений безнадзорных животных

Режим повышенной готовности ввели в Приморском крае из-за повышения активности безнадзорных животных. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

«В связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения собак без владельцев на людей, в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и животных, учитывая сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья граждан, постановляю: ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в постановлении.

Кожемяко поручил определить границы территорий с риском возникновения ЧС из-за бродячих животных.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей вследствие нападений бродячих собак в регионах.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что в течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.

Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, какие действия необходимо предпринять в случае нападения бродячих собак.