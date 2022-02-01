В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за нападений безнадзорных животных

Короткая ссылка
Режим повышенной готовности ввели в Приморском крае из-за повышения активности безнадзорных животных. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко.
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за нападений безнадзорных животных
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«В связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения собак без владельцев на людей, в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и животных, учитывая сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья граждан, постановляю: ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в постановлении.

Кожемяко поручил определить границы территорий с риском возникновения ЧС из-за бродячих животных.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей вследствие нападений бродячих собак в регионах.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что в  течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.

Президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, какие действия необходимо предпринять в случае нападения бродячих собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить