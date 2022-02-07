В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии бродячих собак
Об этом сообщает РИА Новости.
В надзорном органе заявили, что неопределение единых критериев немотивированной агрессивности бездомных животных является препятствием для принятия оперативных мер в отношении наиболее опасных особей.
Ранее правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.
До этого прокуратура организовала проверку после сообщений о нашествии бродячих собак на улицах Великого Новгорода.