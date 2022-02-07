В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии бродячих собак

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В пресс-службе Генеральной прокуратуры России предложили разработать признаки немотивированной агрессии безнадзорных собак, которых нельзя возвращать на улицы после проведения стерилизации и вакцинации.

Об этом сообщает РИА Новости.

В надзорном органе заявили, что неопределение единых критериев немотивированной агрессивности бездомных животных является препятствием для принятия оперативных мер в отношении наиболее опасных особей.

Ранее правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.

До этого прокуратура организовала проверку после сообщений о нашествии бродячих собак на улицах Великого Новгорода. 

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