В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии бродячих собак

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России предложили разработать признаки немотивированной агрессии безнадзорных собак, которых нельзя возвращать на улицы после проведения стерилизации и вакцинации.

Об этом сообщает РИА Новости.

В надзорном органе заявили, что неопределение единых критериев немотивированной агрессивности бездомных животных является препятствием для принятия оперативных мер в отношении наиболее опасных особей.

Ранее правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.

До этого прокуратура организовала проверку после сообщений о нашествии бродячих собак на улицах Великого Новгорода.