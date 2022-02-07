В Генпрокуратуре заявили о неэффективности мер по решению проблем с бездомными собаками
«Анализ состояния законности в данной сфере показал низкую эффективность деятельности органов исполнительной власти», — передаёт РИА Новости сообщение.
Отмечается, что принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений не соответствуют уровню серьёзности ситуации.
В ведомстве также отметили недостаточную проработку законодательных норм в сфере обращения с животными.
Ранее в Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии бродячих собак.
Правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.
До этого прокуратура организовала проверку после сообщений о нашествии бродячих собак на улицах Великого Новгорода.