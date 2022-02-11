Депутат Бурматов перечислил шаги по решению проблемы с бездомными собаками

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT назвал шаги по урегулированию проблемы с бездомными собаками.

Парламентарий отметил, что важно системно и всесторонне подойти к решению этой проблемы.

«Я считаю, что надо перестать заниматься имитацией деятельности. У нас проблема заключается в том, что бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах, где им положено находиться», — подчеркнул собеседник RT.

Депутат добавил, что на следующей неделе состоится собрание рабочей группы, на котором и будет рассматриваться вопрос о бездомных животных.

«Будем решать вводить штрафы для чиновников за неисполнение должностных обязанностей по урегулированию численности бездомных животных. Штрафы будут по 200 тыс. рублей. Для граждан — штрафы за выброшенных животных и за покусы. То есть если собака покусала, то также будут штрафы. Штрафы будут основательные, до 30 тыс. рублей и за покусы до 200 тыс. рублей», — поделился Бурамтов.

Также он заявил, что необходимо решить вопрос с приютами.

«Не должно быть собак бездомных на улицах. Они должны быть в приютах», — считает парламентарий.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил выдавать сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ ультразвуковые отпугиватели для защиты от нападений бездомных собак.

Проверка Генпрокуратуры России обнаружила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы с бродячими собаками.