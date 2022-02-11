Депутат Бурматов перечислил шаги по решению проблемы с бездомными собаками

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT назвал шаги по урегулированию проблемы с бездомными собаками.
Депутат Бурматов перечислил шаги по решению проблемы с бездомными собаками
  • Legion-Media

Парламентарий отметил, что важно системно и всесторонне подойти к решению этой проблемы.

«Я считаю, что надо перестать заниматься имитацией деятельности. У нас проблема заключается в том, что бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах, где им положено находиться», — подчеркнул собеседник RT.

Депутат добавил, что на следующей неделе состоится собрание рабочей группы, на котором и будет рассматриваться вопрос о бездомных животных.

«Будем решать вводить штрафы для чиновников за неисполнение должностных обязанностей по урегулированию численности бездомных животных. Штрафы будут по 200 тыс. рублей. Для граждан — штрафы за выброшенных животных и за покусы. То есть если собака покусала, то также будут штрафы. Штрафы будут основательные, до 30 тыс. рублей и за покусы до 200 тыс. рублей», — поделился Бурамтов.

Также он заявил, что необходимо решить вопрос с приютами.

«Не должно быть собак бездомных на улицах. Они должны быть в приютах», — считает парламентарий.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил выдавать сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ ультразвуковые отпугиватели для защиты от нападений бездомных собак.

Проверка Генпрокуратуры России обнаружила  низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы с бродячими собаками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить