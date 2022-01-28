Депутат Госдумы Бурматов рассказал об инициативах по ситуации с бездомными животными

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В пресс-центре «Парламентской газеты» обсудили ситуацию с бездомными животными. В частности, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в профильную рабочую группу поступило около 30 тыс. обращений за два дня. Их проанализируют и обобщат, а также проработают вопрос ужесточения ответственности.
Депутат Госдумы Бурматов рассказал об инициативах по ситуации с бездомными животными
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Как отметил Бурматов, наказывать наделённых полномочиями лиц нужно за весь перечень не исполненных ими обязанностей. В соответствии с действующим законодательством, каждую бездомную собаку необходимо отловить и отправить в приют, где её обязаны привить от бешенства, маркировать и стерилизовать, после чего вернуть владельцу, найти новый дом либо вернуть на прежнее место обитания, если она не проявляет немотивированную агрессию.

«Сейчас по России расследуется всего 28 уголовных дел в отношении чиновников, игнорирующих закон», — сказал Бурматов.

Со своей стороны, актёр, попечитель благотворительного фонда «Дарящие надежду» Евгений Миронов выразил мнение, что когда случаются трагедии, то проще всего свалить всё на животных, хотя именно люди виноваты в том, что животные оказались бездомными.

Певица, ведущая и зоозащитник Ольга Орлова заявила о необходимости гуманных способов решения проблемы. Она напомнила, что любой желающий может стать общественным инспектором, чтобы контролировать работу приютов.

«Если волонтёры порой занимаются проблемой бродячих животных эффективнее, чем те, кто тратит миллионы рублей, поддержка волонтёрских инициатив откроет серьёзные возможности», — подчеркнул Бурматов.

Рабочая группа намерена представить первый пакет законодательных мер в феврале.

Ранее Бурматов сообщил газете «Известия», что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

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